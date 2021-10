Update: Lkw kollidiert mit Auto auf der B291 - Frau verletzt

Schwetzingen. Beim Abbiegen ist ein Lkw-Fahrer mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen. Die 71-Jährige verletzte sich und wurde in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei mitteilte, bog der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer am Montagnachtmittag gegen 14.15 Uhr auf die L 599 in Fahrtrichtung Ketsch ab und stieß mit dem Wagen der Frau zusammen, die auf der B 291 in Richtung Hockenheim fuhr. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 10 000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin unbekannt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sollen sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Mannheim unter 0621/4220 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1