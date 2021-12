Urteile als Wegweiser

„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand“ – so lautet eine römische Juristenweisheit. Auf das Gericht bezogen bedeutet es: Der normale Mensch ist da ja auch völlig verloren, weil er sich nicht auskennt. Gefangen in lauter Fallstricken ist er der Justiz hilflos ausgeliefert. Und wer als Vermieter etwa schon einmal vor Gericht gelandet ist, der weiß es: Im Mietrecht sind Fallstricke besonders häufig und tückisch.

Deshalb, so Wolfgang Reineke, Vorsitzender des örtlichen Verbands Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim, ist allgemein der Rechtsberatungsbedarf bei Vermietern und Mietern seit Langem unverändert hoch. Mehr als eine Million Rechtsberatungen haben die Berater der Haus & Grund und Mietervereine im Jahr 2020 durchgeführt. Über 97 Prozent aller Fälle wurden dabei außergerichtlich erledigt. Damit sind diese Spitzenorganisationen die Streitschlichter Nummer eins in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung.

Früher, so Reineke, legten ihm die Ratsuchenden oft einen ausgeschnittenen „Zeitungsschnipsel“ mit einem Urteil und der Anmerkung auf den Tisch: „So liegt auch mein Fall!“ Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der „Fall vom Zeitungsschnipsel“ eben nicht genau so ist, ist nach Erfahrungen von Fachleuten extrem hoch. Jetzt sei das Internet das Informationsforum Nummer eins mit einer geradezu unübersehbaren Flut von Gerichtsentscheidungen. Deren Einordnung fällt Laien schon aufgrund der Fülle noch schwerer. Dementsprechend sei jetzt auch das Interesse an richtungsweisenden Entscheidungen höherer Gerichte gestiegen.

Kündigungsgründe von Interesse

Mit Beginn des Jahres 2021 startete der Ortsverein deshalb eine monatliche Anzeigenaktion in dieser Tageszeitung mit einem Hinweis auf das „Urteil des Monats“. Dieser nimmt Bezug auf die Internetseite des Vereins und eine dort nachzulesende aktuelle Gerichtsentscheidung. Das Resümee des Vorsitzenden ist positiv: „Wir werden auf diese Urteile nicht nur von Mitgliedern angesprochen, denn es handelt sich immer um einen Sachverhalt von allgemeiner Bedeutung – so wie er sich im Alltag der Eigentümer und Vermieter häufig abspielt“. Schwerpunktmäßig geht es um Rechte und Pflichten innerhalb eines Mietverhältnisses, von Fragen der Tierhaltung bis hin zu Problemen im Zusammenhang mit Wohnungsmängeln und Mietminderungen oder Verfahren zur Miethöhe. Die Entscheidungen sind im Volltext nachlesbar, werden erläutert und kommentiert.

Von besonderem Interesse, so die bisherige Erfahrung, sind die Fälle eines Kündigungstatbestands, entweder infolge einer Vertragsverletzung oder eines geltend gemachten Eigenbedarfs. Mit einer Anzahl von rund 15 000 ist Letzterer der häufigste Vermieterkündigungsgrund und hat sich im Zeitraum 2015 bis 2020 fast verdoppelt – eine Folge des sich ausweitenden Wohnungsmangels. Denn viele Mieter sind zwar auszugswillig, finden aber keine Ersatzwohnung.

Weit oben bei den Beratungsthemen sind auch Mieterhöhungen zum Thema „ortsübliche Vergleichsmiete“. Hier spiegeln sich die Entwicklungen auf den Wohnungsmärkten mit zuletzt stark steigenden Mieten wider.

Das Spektrum der nachzulesenden Entscheidungen ist vielfältig: Ist ein Einsatz von Überwachungskameras zulässig? Kann ich an Nachbars Grenzbaum selbst Hand anlegen? Wann gibt es die „Rote Karte“ für einen Mietquerulanten? Die Kenntnis solcher Gerichtsentscheidungen, so der Haus & Grund Vorsitzende, sei wichtig für Eigentümer und Vermieter. Sie geben eine erste Orientierung für die Einstufung eines möglichen eigenen Falls. Aber Achtung: Die fachliche Beratung eines Experten kann damit natürlich nicht ersetzt werden. Wegen der positiven Resonanz wird das „Urteil des Monats“ fortgesetzt. zg

Info: „Urteile des Monats“ unter www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockenheim.de

