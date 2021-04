Vandalismus ärgert Kinder

Der zunehmende Vandalismus in Schwetzingen entlang der Bahnlinien macht auch vor Kindern nicht halt. Dies mussten jetzt schmerzlich zwei Freundinnen erfahren. Gemeinsam mit anderen Schulkollegen hatten die Sechstklässlerinnen am Wingertsbuckel eine seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegebene Gartenhütte mit Beschlag belegt. Selbstverständlich unter Duldung der benachbarten Kleingärtner, die sie auch unterstützten.

AdUnit urban-intext1

Mühevoll mit Liebe zum Detail wurde der alte Schuppen entrümpelt und Stück für Stück wieder hergerichtet und ausgestattet. Doch als sie am Sonntag beim Absolvieren der Stadtrallye vom Hirschacker kommend Richtung Sportartikel-Logistikzentrum ihr Freizeitdomizil passierten, entdeckten sie das Malheur. Die Einrichtung war Vandalen zum Opfer gefallen.

„Das ergibt doch keinen Sinn“

Die Hütte präsentiert sich nach der Tat der Vandalen jetzt oben ohne. © Junker

Der Gartenzaun war in der Nacht zuvor plattgemacht, das Dach abgedeckt, Platten herausgerissen und Einrichtungsgegenstände entwendet oder ins umliegende Dickicht geworfen worden. Während die eine fassungslos den Kopf schüttelte („Ich habe so etwas schon fast befürchtet, die Hütte liegt doch zu nah am Weg.“) bekam die andere fast einen kleinen Tobsuchtsanfall, hüpfte vor Zorn herum. „Wer macht so etwas? Warum macht man so etwas? Das ergibt doch gar keinen Sinn.“ Fragen auf die der seit Montag Zwölfjährigen wohl niemand eine vernünftige Antwort geben kann.

Doch die Mädchen wollen nicht aufgeben und gemeinsam mit ihren Mitstreitern alles wieder aufbauen, auch wenn ihnen die Gefahr einer Wiederholungstat bewusst ist. mj

AdUnit urban-intext2