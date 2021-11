Schwetzingen. Die Veranstaltung Wolfgang Niedecken in Schwetzingen ist ausverkauft. Das teilten die Veranstalter am Donnerstagmorgen mit. Am Dienstag, 30. November, um 20 Uhr ist der Kölsch-Rocker mit seinem Programm „Niedecken liest und singt Bob Dylan“ zu Gast im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses. Es wird demnach auch keine Abendkasse geben.

