Veranstaltungen werden abgesagt

Mit Blick auf die Corona-Lage sagt die evangelische Kirchengemeinde einige für die kommenden Tage geplante Veranstaltungen kurzfristig ab. So wird die für Freitag um 19.30 Uhr in der Sparkasse geplante Finissage zur Ausstellung „Was bleibt.“ ebenso ausfallen wie die für Samstag angekündigte Kinderkirche im Melanchthon-Haus. Auch der Frauenkreis am kommenden Montag im Lutherhaus kann nicht stattfinden.

„Wir haben heute neue Anweisungen vom evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe bekommen und müssen zunächst prüfen, wie wir diese für unsere Gemeindearbeit umsetzen können“, erklärt Pfarrer Steffen Groß. Ob weitere Absagen folgen werden, sei derzeit noch unklar. „In jedem Fall werden wir noch vor dem Wochenende darüber informieren, wie es mit unseren Gottesdiensten weitergeht.“ zg