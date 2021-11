Verbrauchsablesungbeginnt demnächst

Die Jahres-Verbrauchsablesung für Gas und Wasser in Schwetzingen und Oftersheim erfolgt im Zeitraum von Montag, 29. November bis einschließlich Freitag, 17. Dezember. Das teilen die Stadtwerke mit.

Die Ablesung werde durch die von den Stadtwerken beauftragte Firma Schmitt unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz durchgeführt. Die Ablesung erfolge täglich zwischen 8 und 19.30 Uhr, am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr. Die Kunden können ihre Zählerstände aber auch gerne über den Online-Service stadtwerke-schwetzingen.de/jahresablesung oder per Mail an ablesung@sw-schwetzingen.de übermitteln.

Fragen zur Ablesung beantworten die Mitarbeiter im Kundenzentrum der Stadtwerke in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 7 (Kurpfalz-Passage), unter der Service-Nummer 0800/51 351 39 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz). zg