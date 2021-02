Schwetzingen. Beamte des Polizeireviers Schwetzingen haben drei Personen kontrolliert, die sich zum einen verdächtig verhielten, zum anderen lag Marihuna-Geruch in der Luft. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstagmittag auf dem Bouleplatz in der Stamitzstraße. Als die drei Personen die Polizisten bemerkten, zeigten diese sich sehr nervös und ein junger Mann begab sich sogleich hinter einen Pkw.

Da starker Marihuana-Geruch in der Luft lag, wurden die Personen einer Kontrolle unterzogen. Hierfür wurde eine zweite Streife angefordert. Bei der Kontrolle eines 25-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung aufgefunden.

Der Mann wurde belehrt und für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, durfte er wieder nach Hause gehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt.