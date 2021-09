Verein „Allesretter“: Angebot von Kleidung wird gut angenommen

Schwetzingen. Bisher hatten die „Allesretter“ wegen der Corona-Pandemie ausschließlich Lebensmittel ausgegeben. Nun probierte es der Verein aber wieder einmal mit Kleidung und Haushaltswaren.

„Über eineinhalb Jahre hat sich bei uns viel angesammelt“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Harry Rudolf in der Sonderausgabestelle des gemeinnützigen Vereins im Hof der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Hebelstraße 6. Das Angebot wurde sehr gut angenommen.

Dem „Allesretter“-Team geht es in erster Linie darum, Essen vor der Mülltonne zu bewahren. Aus einem „Fair-Teiler“-Schrank können dienstags von 15 bis 16 Uhr Lebensmittel geholt werden. Bei der Sonderaktion waren auch wieder die Spendentüten zu bekommen, die Kunden des Real-Marktes in Brühl für Obdachlose und bedürftige Menschen gepackt haben.

Neben Kleidung gab es zudem Geschirr und Gläser, etwa aus Haushaltsauflösungen, sowie Bettwäsche und Handtaschen. Sogar eine Brotbackmaschine stand zur Abholung bereit. „Wir konnten auch schon Corona-Tests und Masken verteilen“, sagte Rudolf bei der Aktion in Schwetzingen. Eventuell wollen die Helfer demnächst Kleidung und Haushaltswaren auch in der Abgabestelle in Plankstadt im Kiosk am Rathausplatz anbieten: „Wir möchten so dem Wegwerfwahn entgegenwirken und zur Nachhaltigkeit beitragen. Jeder darf sich mitnehmen, was er möchte.“

