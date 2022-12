Vereine brauchen Kinderschutzkonzepte

„Für unsere Vereine neigt sich gerade ein sehr arbeitsreiches und spannendes Jahr seinem Ende zu“, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Vereine, Simon Abraham, zu Beginn der Quartalssitzung. Fast 40 Vereinsvertreter waren in die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt gekommen, darunter Rathaus-Amtsleiter Roland Strieker.

Abraham streifte die Situation am Jahresbeginn, als noch Impfnachweise und Hygienevorschriften die Abläufe in den Vereinen bestimmten. Der Restart gelang, wenn auch mit viel Aufwand und Einsatz.

Strieker überbrachte Grußworte von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der sich für den großen Einsatz der Vereine zum Wohle der Stadt bedankt. Er berichtete von etlichen personellen und sachlichen Veränderungen aus seinem Amtsbereich. Diese stehen in Kürze an und werden die Vereine betreffen. Ein großes Thema für sie werden künftig die Kinderschutzkonzepte, so Strieker. Diese fließen in die städtischen Vereinsförderrichtlinien ein. „Ohne Kinderschutzkonzept wird künftig keine Vereinsförderung möglich sein“, betonte er. Die Stadt wird für organisatorische Hilfen sorgen und unterstützt bei der Umsetzung. Diese Schutzmaßnahmen tangieren das städtische Kinderferienprogramm, an dem immerhin über 30 Vereine teilnehmen.

Anlass für Kritik gab es seitens der Vereine zum schlechten Zustand etlicher Lampen und Strahler im Bassermannhaus. Sehr oft würde man dort „im Dunklen“ stehen. Es werde für Abhilfe gesorgt, so das Versprechen.

Noch nicht vollzogen ist die Neuvermietung des Raumes der „Naturfreunde“. Es gibt noch einige Detailfragen und eine Bedarfsermittlung innerhalb der IG. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass der Schachclub sein Vereinshausdomizil aufgeben wird. Freiraum gibt es zudem am früheren Standort des bereitschaftärztlichen Dienstes am Neuen Messplatz. Auch Raumteilungsmöglichkeiten wird die IG künftig ins Auge fassen.

Simon Abraham kündigte eine Kampagne an. Unter dem Thema „Unnötige Verbräuche eindämmen“ soll ein besseres Bewusstsein entstehen, um Energie zu sparen – auch in Vereinsräumlichkeiten (wir berichteten).

Einen überraschenden, heiter-besinnlichen Programmpunkt gab es dann doch noch: Manfred Lang aus Heidelberg erfreute die Vereinsvertreter mit seinem originellen Beitrag vom „Alois“, dem legendären „Münchner im Himmel“.

Lang war die Liste der anstehenden Veranstaltungen. Darunter aktuell das „Kalte Herz“ als Weihnachtskonzert des Sängerbundes am 18. Dezember und 21. Januar. Die Mozartgesellschaft veranstaltet ihr Neujahrskonzert. Und auch die Anmeldungen zum Fasnachtszug laufen – Infos hierzu gibt es unter www.Kurpfaelzer-Fastnachtszug.de.

Die nächste IG-Quartalssitzung findet am 7. März statt. rie