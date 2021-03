  Vergessen oder Ausrede?

Haben Sie heute Morgen was vergessen? Es geht uns ja allen so, dass wir was suchen oder uns gerade nicht erinnern können. Bei manchen ist das seltener, bei anderen könnte man darauf wetten. Die Kleinen vergessen hin und wieder Zähneputzen, bei den größeren sind es die Hausaufgaben.

Je erwachsener man wird, desto mehr nimmt die Vergesslichkeit zu. Bei vielen ist es vielleicht die permanente Reizüberflutung und Dichte der täglichen Informationen. Mediziner erforschen seit längerem die altersbedingten Veränderungen von Kurz- und Langzeitgedächtnis.

Der Vergesslichkeit an sich wird unterschiedlich begegnet: Was für Schüler die Spickzettel, sind für die Älteren Eselsbrücken und Gedächtnisseminare. Hat man mit dem selbst ausgearbeiteten Spickzettel den Stoff meist komprimiert und so verinnerlicht, dass man die Spickhilfe fast nicht mehr braucht, sind die Eselsbrücken oft dermaßen umständlich, dass man doch versucht, sich das Original einzuprägen. Manche benützen aber viel lieber mit Ausreden und da hilft die Technik gleich mit. Im Internet finden sich nämlich dafür für alle möglichen Fälle witzige und ernsthafte Vorschläge.

Das Vergessen mitsamt den Ausreden wird in den nächsten Tagen auch im Politikgeschehen Hochkonjunktur haben. Einige Kandidaten werden sich wieder nicht mehr genau erinnern können, welche Aussagen sie zu allen möglichen Themen gemacht haben. So wie die Wahlprozente, die sie auf jeden Fall erreichen oder wen sie hinter sich lassen wollen. Koalitionen die keinesfalls in Frage kommen oder – wahlweise – auf jeden Fall eingegangen werden.

Allerdings müssen Politiker und Schüler heutzutage bei Ausreden gleichermaßen aufpassen. In Zeiten von Homeschooling kann man schlecht sagen, dass man die Aufgabenblätter zu Hause vergessen hat. Politiker können nach dem im Netz abrufbaren virtuellen Wahlkampf kaum behaupten, „so“ hätten sie das nie gesagt.

Es ist halt wie im richtigen Leben: Manches möchte man immer im Gedächtnis bewahren und anderes möglichst schnell vergessen.