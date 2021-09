Vergleich mit Eichhörnchen

Schwetzingen/Ketsch. Die Alzheimerkrankheit – auch Alzheimerdemenz oder Morbus Alzheimer genannt – ist die häufigste Form der Demenz und eine unheilbare Störung des Gehirns. Durch das Absterben von Nervenzellen im Gehirn werden Menschen mit Alzheimer zunehmend vergesslich, verwirrt und orientierungslos. Auch die Persönlichkeit und das Verhalten ändern sich im Verlauf der Erkrankung. Daran soll am Welt-Alzheimertag – an diesem Dienstag, 21. September – erinnert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, veranstaltet das Generationenbüro der Stadt Schwetzingen in Kooperation mit dem Central Kino Ketsch, den Seniorenbüros Ketsch und Oftersheim und der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen eine Kinovorführung, mit anschließender Filmbesprechung durch die anwesenden Experten. Um 19.30 Uhr geht’s im Central Kino in Ketsch los, der Eintritt beträgt 6,50 Euro, es gilt 3 G.

Unter dem Begriff Demenz werden über 50 Krankheiten zusammengefasst, bei denen die Gehirnleistung abbaut. 1,2 Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen, jährlich kommen 200 000 Fälle dazu, die gemeinsam mit den Angehörigen versuchen müssen, mit der Erkrankung zu leben (Quelle: deutsche Alzheimer Gesellschaft). Viele Demenzpatienten werden unruhig, aggressiv oder depressiv. Das Urteilsvermögen und die Sprachfähigkeit lassen nach. Es gibt zwar Möglichkeiten, die Krankheit und ihre Folgeerscheinungen zu behandeln. Aber stoppen lässt sie sich bisher noch nicht. Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe Alzheimer und Demenz oft gleichbedeutend verwandt. Dabei ist die Alzheimerkrankheit mit rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste Demenzform.

Unterhaltsame Tragikkomödie

Der ausgewählte Film, der an diesem Dienstag im Central gezeigt wird, ist in diesem Jahr eine deutsche Produktion, die auch auf dem Filmfestival des deutschen Films in Ludwigshafen zu sehen war. Die unterhaltsame Tragikomödie „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ dreht sich um Senior Curt (Günther Maria Halmer), dem in seiner Luxusvilla mit Blick in den Garten auf die kleinen Nüssesammler manches entfällt. Eichhörnchen, so sagt man, wissen manchmal auch nicht mehr, wo sie ihre Wintervorräte vergraben haben, so vergisst auch Curt langsam immer mehr. Zum Beispiel, wie seine Tochter heißt, die sich seit Jahren um den demenzkranken Vater kümmert. Almut ist mit den Nerven am Ende.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Helfen soll Marija (Emilia Schüle), eine 24-Stunden-Betreuungskraft aus der Ukraine. Sie braucht unbedingt Geld, um ihren fünfjährigen Sohn durchzubringen. Die 27-Jährige nimmt eine Menge auf sich, um die neue Arbeitsstelle nicht gleich wieder zu verlieren. „Iss’, was die Mama gekocht hat“, befiehlt Curt eines Tages seiner Tochter, ein erster Hinweis, dass der alte Herr in Marija keine Pflegerin und Haushälterin sieht, sondern seine vor langer Zeit verstorbene Frau Marianne. Irgendwie funktioniert sein altersschwaches Gehirn ein wenig wie die Eichhörnchen. Die vergessen auch nicht sämtliche Vorratslager, sondern finden immerhin viele Nüsse wieder.

Weil sich Curt als umso pflegeleichter erweist, je weniger man ihm seine Wunschfantasien raubt, lässt sich Marija auf den Rollentausch ein: von der rumgeschubsten Pflegerin zur standesgemäßen Gattin. Es beginnt eine Zeitreise in das Luxusleben der Gutbetuchten in den 1970ern, mit den alten Kostümen, dem edlen Geschirr, dem noblen Mercedes-Cabrio. Curt hat etwas gutzumachen gegenüber der vermeintlichen Ehefrau, die er im echten Leben gedemütigt und viel zu oft allein gelassen hat.

Aus einem vermeintlichen Sozialdrama über sklavenartige Arbeitsbedingungen biegt es in eine unterhaltsame Tragikkomödie mit märchenhaft skurrilen Zügen ab. Klug ausbalanciert, driftet das Drehbuch nie in Klamauk ab. Die Frage, ob man sich fremde Menschen kaufen sollte, bleibt im Hintergrund ebenso virulent wie die Problematik, wie weit man Demenzkranke manipulieren darf. zg