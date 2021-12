Verkauf der Festspiel-Karten startet

Im nächsten Jahr feiern die Schwetzinger SWR Festspiele (29. April bis 28. Mai 2022) ihr 70-jähriges Bestehen. 1952 auf Initiative des Süddeutschen Rundfunks (SDR) entstanden, zählen die Festspiele heute zu den bedeutenden europäischen Festivals für klassische Musik und Oper mit einer internationalen Reichweite, für die jedes Jahr der öffentlichrechtliche Rundfunk sorgt, heißt es in einer Pressemitteilung. Am kommenden Montag, 6. Dezember, startet der Ticketverkauf – unter anderem auch im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen, Telefon 06202/205-205.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das Jubiläumsprogramm wählte die Künstlerische Leiterin Heike Hoffmann das Motto „Arkadien“, das Bezug nimmt auf die besondere historische Spielstätte der Festspiele: „Im 18. Jahrhundert erbaute ein absoluter Fürst, Carl Theodor, in Schwetzingen seine Sommerresidenz – im Geist der Aufklärung. Der Garten verkörpert Arkadien, das verlorene Paradies, das Götter und Menschen einte. Hier waren Geist und Wissenschaft frei, die Künste, namentlich die Musik, gelangten zu höchster Blüte. Dieses reiche Erbe zu bewahren, mit Gegenwart und Zukunft zu verknüpfen, gehört zu den vornehmsten Aufgaben der Schwetzinger SWR Festspiele.“

Insgesamt 50 Veranstaltungen sind für das Jubiläum geplant, darunter wieder eine Uraufführungsoper, die im Auftrag der Schwetzinger SWR Festspiele, in Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen und gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, entsteht. Komponist ist der in Wien lebende Rheinländer Johannes Kalitzke. Seine Oper Kapitän Nemos Bibliothek nach dem gleichnamigen Roman von Per Olov Enquist wird von Christoph Werner, dem Intendanten des Puppentheaters Halle, realisiert. Musikalische Akteure sind neben den Sängersolisten Iurii Ishkevich, Johanna Zimmer, Reuben Willcox, Noa Frenkel und Rinnat Moriah das Ensemble Modern Frankfurt. Die musikalische Leitung hat der Komponist selbst.

Neben dem pandemiebedingt verschobenen Beethoven-Projekt Force & Freedom mit Nico and the Navigators stehen weitere szenische Produktionen auf dem Programm: Die Oper L’Isola d’Alcina von Giuseppe Gazzaniga ist eine virtuose Parodie auf den Mythos der Zauberin Alcina. 1773 erstmals im Schwetzinger Hoftheater gespielt, kommt das Werk nun in einer Koproduktion mit dem Oldenburgischen Staatstheater wieder auf die Bühne. Das internationale Sängerensemble wird begleitet von L’arte del mondo unter der musikalischen Leitung von Werner Ehrhardt, Regie hat Christoph von Bernuth. Um eine andere mythologische Figur dreht sich das Melodram Medea von Georg Anton Benda. Zur Aufführung kommt die Mannheimer Fassung von 1784, deren Neuedition erst kürzlich im Frankfurter Forschungsprojekt „Opera. Spektrum des europäischen Musiktheaters“ erschien. Weitere Werke der Mannheimer Schule stehen auf dem Programm und wurden teilweise im Auftrag der Festspiele vom „Forschungszentrum Hof/Stadt/Musik“ eigens neu ediert: Das erste große Konzert des Jubiläumsfestes wirft mit Werken von Anton Fils, Niccolò Jommelli, Johann Christian Bach unter anderem ein Streiflicht über das Goldene Zeitalter der Musik in Mannheim und Schwetzingen. Interpreten sind das Neue Mannheimer Orchester und die Sopranistin Elisabeth Hetherington. Zu Ende gehen die Festspiele mit einem musikalisch-literarischen Abend mit Burgschaupieler Klaus Maria Brandauer und dem GrauSchumacher Piano Duo (wir berichteten). Die umfangreiche Saisonbroschüre ist unter www.schwetzinger-swr-festspiele.de als auch per Post erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tickets sind ab 6. Dezember beim SWR Classic Service, Telefon 07221/ 300 100 (10 bis 16 Uhr), per E-Mail an swrclassic@swrservice.de und unter www.swrclassicservice.de. zg