Verkaufsoffener Sonntag in Schwetzingen: Gewerbetreibende nutzen die Chance

Schwetzingen. Inhaberin Aline Grotelüschen strahlt: In ihrer Boutique „Lieblings“ in der Mannheimer Straße herrscht seit Beginn des verkaufsoffenen Sonntags Hochbetrieb. „Die Hütte brennt“, lacht die Modeliebhaberin. Bereits im April habe es Spaß gemacht, Menschen zu sehen, die das Geschäft mit einem glücklichen Gesicht verließen. „Wir sind dankbar für jeden Sonntag, an dem wir unsere schönen Teile anbieten können“, sagt Grotelüschen nun anlässlich der Kerweversion des verkaufsoffenen Tages.

Die Menschen schlendern weiter durch die Straße und machen gerne auch bei Petra Tillmanns Halt, die seit zweieinhalb Jahren in Schwetzingen „Textiles Wohnhandwerk“ führt. Sie habe heute viele Besucher, die bei ihr vorbeischauen und einen Plausch halten, so die Raumausstatterin zufrieden. Weniger Betrieb verzeichnet unterdessen Peter Hitter von Optiker Schreiber einige Meter weiter. „Wir machen unser Hauptgeschäft unter der Woche“, so der Augenoptikermeister, der am verkaufsoffenen Sonntag nur von Gattin Sylvia unterstützt wird. Die Belegschaft hat frei, geöffnet würden die Türen aber natürlich dennoch – auch für einen guten Eindruck aller Schwetzinger Gewerbetreibenden als Einheit.

Bei der „Optikerin“ ergibt sich ein interessanter Blick auf die Carl-Theodor-Straße. © Michael Wiegand

Der verkaufsoffene Sonntag zur Kerwe lockt Besucher auch in die Carl-Theodor-Straße, auf der beidseitig Menschen flanieren und am Ende auf dem Schlossplatz die Cafés bevölkern. Die Gewerbetreibenden unterhalten sich mit den Passanten, die einen Blick in die Schaufenster und Ladenräume werfen. „Bei mir stand der erste Kunde schon um 13 Uhr vor der Tür“, sagt „Die Optikerin“ Norén Essenpreis und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Allerdings mit Termin.“

Die Kerwe geht nun langsam zu Ende. Für Dienstag, 25. Oktober, steht auf dem neuen Messplatz noch ein Familientag an, an dem die Fahrgeschäfte den halben Preis verlangen und es an den Spiel- und Essensständen Sonderangebote gibt.