Verkaufsoffener Sonntag mit Crêpes und Kinderkarussell

Schwetzingen. Mal abseits des Alltags an einem ruhigen Sonntag in Ruhe durch die Stadt bummeln, in das eine oder andere Fachgeschäft reinschauen, die neue Herbst- und Wintermode anprobieren und noch ein wenig Spaß in der Gastronomie oder an den Imbissständen oder am Kinderkarussell haben. Das alles ist am Sonntag, 24. Oktober, in Schwetzingen mal wieder möglich.

„Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und freuen sich, ihre Kunden nach langer Durststrecke einmal sonntags in entspannter Atmosphäre begrüßen zu dürfen“, sagt die Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Elke Ackermann dieser Zeitung im Vorfeld.

Das Stadtmarketing konnte trotz Langzeiterkrankung der Geschäftsführerin unter großen Anstrengungen noch ein Kinderkarussell, einen Crêpes-Stand und einen Süßigkeiten-Stand engagieren. Sie werden am Sonntag auf dem Schlossplatz stehen. In der Fußgängerzone Mannheimer Straße wird die Familie Clark Bratwurst, Zuckerwatte und Süßigkeiten vor ihrem Geschäft anbieten, so dass vielleicht doch ein wenig Kirmes-Atmosphäre entsteht. Die Fachgeschäfte stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. jüg