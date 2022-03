Verkehrsbehinderungen nach schwerem Unfall auf der A5

A5/Walldorf. Am Mittwochmittag kam es auf der A5 zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf wegen eines schweren Verkehrsunfalls zu Verkehrsbehinderungen. Nach den Angaben eines Mitarbeiters vor Ort soll ein Autofahrer in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen sein, als er an der Überleitung zur A6 von der Fahrbahn abkam, über eine Leitplanke schanzte und in einen großen Vorwegweiser hineinfuhr. Dabei soll er sich mehrmals überschlagen haben und gegen mehrere Bäume geprallt sein. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus transportiert. Sein Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Die Hintergründe des Unfalls sind bisher unklar, könnten ersten Ermittlungen zu Folge jedoch medizinischer Ursache sein. Der Sachschaden liegt bei 80.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war vor Ort, sie sicherte das vollelektrische Fahrzeug ab.

