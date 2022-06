Schwetzingen. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Schwetzinger Markgrafenstraße gekommen. Dort kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn ist etwa auf Höhe Messplatz in Richtung Karlsruher Straße teilweise gesperrt. Wie eine Reporterin vor Ort mitteilt, sind Rettungskräfte und Polizei zugegen. Genauere Informationen zum Unfallhergang gibt es zurzeit noch nicht.

