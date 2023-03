Verkehrsunfall in Mannheim – rote Ampel übersehen

Mannheim. Zu einer Kollision kam es, nachdem ein 47-Jähriger in Mannheim am Freitagabend über eine rote Ampel gefahren ist. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der BMW-Fahrer die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim gegen 9.40 Uhr, als dieser die rote Ampel übersah und in den Kreuzungsbereich fuhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 44-Jährigen, die den Viernheimer Weg in Richtung Schönau befuhr. Keiner der Fahrer wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.