Verkehrsunfall in Schwetzingen auf der Friedrichsfelder Landstraße

Schwetzingen. Zwei Fahrzeuge sind am Freitag gegen 18.45 Uhr auf der Friedrichsfelder Landstraße in Höhe der B535 kollidiert. Eine 57-Jährige befuhr die Landstraße in Richtung Friedrichsfeld und wollte nach links auf die B535 in Richtung Heidelberg abbiegen, hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte.

In Folge des Unfalls wurden beide verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.