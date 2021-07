Verkehrsversuch in Mannheim: Kurzzeitparkplätze müssen ab 25. August weichen

Mannheim. Die Stadt ändert die Verkehrsführung in der Innenstadt am 25. August für zwölf Monate dauerhaft. Das gab Bürgermeister Ralf Eisenhauer in einer Pressekonferenz bekannt. Die geänderte Verkehrsführung gilt an drei Stellen und wird innerhalb von sechs Wochen beginnend ab dem 25. August sukzessive eingerichtet, teilte Eisenhauer mit. Start ist in der Fressgasse: Dort wird die Durchfahrt über die Breite Straße mit einer Schranke unterbunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der "neuen Fußgängerzone", die dadurch im Bereich E1/ F1 und P1 / Q1 entsteht, werden auf einer Länge von 140 Metern Picknicktische und -bänke und jeweils ein Holzdeck zum Verweilen aufgestellt. Zudem gibt es Pflanzkübel und neue Radbügel. Die Marktstraße zwischen E1 und E2 wird im Laufe des Septembers zur Fahrradstraße umgewidmet. In einem letzten Schritt wird die Durchfahrt in der Kunststraße in Höhe der Breiten Straße im Oktober mittels Leitbaken unterbrochen. Zusätzlich werden 60 bis 80 Kurzzeitparkplätze in der Kunststraße und Fressgasse weichen.

Für Menschen, die die Innenstadt mit dem Auto erreichen wollen, sei die geänderte Verkehrsführung trotzdem eine Verbesserung: "Alle Parkhäuser sind erreichbar und bieten ausreichend Parkmöglichkeiten", versicherte der Bürgermeister. Auch der Handel soll durch nicht benachteiligt werden: "Die Anlieferung von Geschäften ist über zusätzliche 18 Lieferzonen mit insgesamt etwa 280 laufenden Meter Länge gesichert", betonte Eisenhauer.

„Indem wir den Durchgangsverkehr aus der Fressgasse und Kunststraße heraushalten und neue öffentliche Begegnungsräume schaffen, geben wir Menschen wieder den Vorrang vor Autos", sagte Eisenhauer. In den zwölf Monaten des Verkehrsversuchs soll die Quadratestadt nun "zu einem attraktiven Aufenthaltsort mit viel Grün" entwickelt werden. Dafür sollen laut Eisenhauer rund 1,7 Kilometer Straßenraum umgestaltet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH, erklärte: „Mit der Bespielung der neuen Freiflächen sollen ein neues Raumgefühl und eine andere Atmosphäre in der Innenstadt entstehen." Mit neuem Mobiliar, mehr Begrünung sowie Sommerdeko und 3D-Street-Art soll die Innenstadt nun den öffentlichen Raum gestaltet werden. "Gemeinsam mit dem Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung sowie dem Eigenbetrieb Stadtraumservice zeigen wir als Stadtmarketing die Möglichkeiten visueller und räumlicher Veränderung auf den bisherigen Straßenflächen auf", hob Strahonja hervor.