Verkehrszeichen beschädigt – Verursacher flüchtet vom Unfallort

Heidelberg-Bergheim. Bei einem Unfall ist am Freitagabend ein Verkehrszeichen in Heidelberg-Bergheim beschädigt worden. Wie Polizei mitteilte, hat sich der Unfall gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Czernybrücke beziehungsweise Alte Eppelheimer Straße zugetragen. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort in Richtung Autobahn. Eine aufmerksame Zeugin verständigte über den Notruf die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer verlief bislang negativ. Die Polizeibeamten konnten aber an der Unfallstelle Fahrzeugteile sicherstellen.

Nach ersten Zeugenhinweisen habe sich ein heller Opel Kombi von der Unfallstelle entfernt. Dieser sei an der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel beschädigt gewesen. Inwieweit dieses Auto im Zusammenhang mit dem Unfall steht, konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug geben könne, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 991 700 zu melden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt ebenfalls Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621/ 174 4110 entgegen.