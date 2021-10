Es ist schon verwunderlich: In den letzten beiden Wochen gab es nahezu keinen Tag, an dem ich – wenn ich unterwegs war – keinen Falschfahrer in einer Einbahnstraße gesehen habe. Ich frage mich, woran das liegen kann? An mangelnder Beschilderung eher nicht. Das rote Zeichen mit dem weißen Querstrich sollte Jedem hinreichend bekannt sein.

Hin und wieder mag es mangelnde Ortskenntnis sein, die an unübersichtlichen Stellen fürs falsche Einfahren sorgt – etwa bei dem Lieferfahrer, der unlängst falschrum in die Herzogstraße bog, oder bei dem Auswärtigen, der munter die Bahnhofanlage auf der anderen Seite hochfuhr. Im Abschnitt der Clementine-Bassermann-Straße, wo seit Sommer die Richtung gedreht wurde, und vorher auch in der südlichen Marstallstraße (nach der Neuregelung) mag es anfangs vielleicht noch der Gewohnheit geschuldet gewesen sein.

Aber in der Regel dürfte es Bequemlichkeit, Ignoranz oder Unverfrorenheit sein, wenn jemand am Kaufland-Kreisel einfach die Auffahrt als Abfahrt nutzt. Oder in der Bahnhofanlage regelmäßig in falscher Richtung abkürzt. Oder die Herzogstraße, die Kleinen Planken und die Fußgängerzone verkehrt rum befährt. Sogar am Schlossplatz passiert das ab und zu. Verkehrte Welt?