Verletzter Radfahrer in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein verletzter 88-jähriger Radfahrer ist von Passanten am Sonntagabend in der Tiefgarage in der Marstallstraße gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fanden Passanten den Mann am Abend um kurz vor 18 Uhr. Der Mann ist ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Rad in der Tiefgarage unterwegs gewesen, als er dort stürzte. Der 88-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Da nicht auszuschließen ist, dass ein Auto den Sturz verursachte, sucht die Polizei Schwetzingen Zeugen, die den Hergang des Sturzes gesehen haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1