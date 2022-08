Verlorener Teddybär auf der Autobahn - Besitzer gesucht

Mannheim/Region. Durch eine Streife des Verkehrsdienst Mannheim - Verkehrsgruppe BAB wurde am Samstag in den Mittagsstunden, gegen 11.30 Uhr, ein Teddybär auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Autobahnkreuz Viernheim festgestellt. Die Funkstreifenbesatzung verlangsamte daraufhin den nachfolgenden Verkehr und holte den verlorenen Teddybär von der Autobahn.

Dieser war glücklicherweise bis auf kleinere Verschmutzungen unbeschadet und wurde beim Revier sichergestellt. Bislang konnten allerdings keine Hinweise auf die oder den Verlierer/in erlangt werden.

Beschreibung des Teddybären: zirka 50 Zentimeter groß, sandfarben, trägt eine rote Schleife um den Hals.

Die Beamten hoffen auf diesem Wege Hinweise auf den oder die Verliererin zu erlangen, sodass der Teddybär zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückfindet. Der Verkehrsdienst Mannheim - Verkehrsgruppe BAB ist unter Telefon 0621/47093-0 erreichbar. Bis dahin kümmern sich die Polizeibeamten um den Teddybären, heißt es in der wirklich schön geschriebenen Pressemitteilung der Polizei.