Mit einer Presseerklärung haben die Schwetzinger Landwirte auf den Bericht der Gemeinderatsfraktion der Grünen vom 1. Februar in unserer Zeitung reagiert. „Mit einiger Verwunderung haben wir festgestellt, welches Echo in der hiesigen Presse auf unseren Vor-Ort-Termin mit dem CDU-Landtagskandidaten, Andreas Sturm, in den Schwetzinger Wiesen ausgelöst hat“, heißt es da einleitend. „Nicht nur, dass ein völlig sinnfreier Leserbrief am Wochenende in der Zeitung stand. Nein, auch die Fraktion der Grünen im Schwetzinger Gemeinderat meinte nun, ihre Meinung zu diesem Thema kundtun zu müssen.“

Aus diesem Grund sehen sich die Landwirte genötigt, einiges klarzustellen: Die Probleme mit den Schwetzinger Wiesen hätten sie bereits vorher auch anderen Parteien nahegebracht, wie zum Beispiel den Freien Wählern oder der SPD. „Darum ist uns nicht verständlich, warum wir uns nicht auch mit der CDU austauschen können, wenn Verantwortliche Interesse an unserer Situation zeigen und uns darauf ansprechen. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, hier geht es vielmehr um das Weiterbestehen von landwirtschaftlichen Familienbetrieben“, betonen die Bauern.

Die Grünen hätten recht, wenn sie von einer Machbarkeitsstudie sprechen, die für dieses Gebiet erstellt werden soll. Die Sorgen und Nöte von jedem Einzelnen würden jedoch in einer Machbarkeitsstudie nicht abgebildet. „Wir stehen dieser Studie sehr kritisch gegenüber, wenn man weiß, dass das Umweltministerium diese Studie in Auftrag gegeben hat“, betonen die Landwirte und ergänzen: „Wir zweifeln sehr stark daran, dass hier die Interessen der Landwirte ausreichend berücksichtigt werden. Wir verstehen sowieso nicht, warum man eine Studie über ein Gebiet benötigt, in dem die Symbiose zwischen Mensch und Natur seit Jahrzehnten harmoniert. Ein Gebiet aus Natur- und Landschaftsschutz – 280 Hektar groß, von dem gerade einmal etwa 75 Hektar ackerbaulich genutzt werden.“

Folgen für Hochwasserlage

Der Rest, also über 200 Hektar, seien schon heute Wiesen, Sträucher, Wälder, Gräben und Wanderwege – die täglich von vielen Menschen genutzt werden. „Wir fragen uns deshalb, was würde mit diesem Gebiet passieren, wenn man der Forderung bestimmter Personen und Gruppierungen nachgibt, das heißt den Damm abreißt und die Fläche der Natur zurückgibt? Die Wiesen würden verwildern, Wege zuwuchern und jedes kleine Hochwasser das Gebiet bis an die Ortsgrenzen von Brühl überschwemmen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Folge wäre, dass das Heu nach einer Überflutung nicht mehr als Futter nutzbar wäre und kostenpflichtig entsorgt werden müsste. Die Kosten hierfür würden die in Aussicht gestellte Umwandlungsprämie für Wiesen, um ein Vielfaches übersteigen. „Weiter muss man wissen, dass wir hier in Schwetzingen in einem Ballungsgebiet mit hohem Baudruck und starken Verkehrswegestrukturen leben und somit es keine großen Betriebe gibt“, schriebt der Bauernverband weiter.

30 bis 40 Prozent Verlust

In großen Teilen von Deutschland liege die landwirtschaftliche Betriebsgröße zwischen 100 und 200 Hektar, in Schwetzinger gerade mal bei etwa 50 Hektar. Die Fläche auf den Schwetzinger Wiesen mache für die meisten hiesigen Landwirte zwischen 15 und 20 Prozent ihrer Gesamtfläche aus, was somit 30 bis 40 Prozent ihres Einkommens darstelle. Der Verlust dieses Geländes als Ackerfläche könnten die hiesigen Betriebe langfristig nicht durch Rücklagenabbau oder Veräußerung von Betriebswerten ausgleichen.

„Stattdessen schaut man da einfach darüber hinweg und kommt mit absurden Vorschlägen. Flächen, die durch diese Maßnahmen verloren gingen, könnten wir zum Beispiel in Graben-Neudorf bewirtschaften. Wie gesagt, wir sind keine Großbetriebe, die riesige Maschinenparks unterhalten und mehrere Mitarbeiter beschäftigen, die es ermöglichen, solche Wegstrecken mehrmals täglich zu absolvieren, um unsere Arbeiten dort zu leisten. Die Folgen wären stundenlange Fahrten auf öffentlichen Straßen, was wiederum zu einem erhöhten CO²-Ausstoß führen würde. Wir finden deshalb einen solchen Vorschlag kontraproduktiv und in der heutigen Zeit sehr unglücklich gewählt“, sagen die Landwirte.

Darüber hinaus sei es ja nicht so, dass diese Flächen in Graben-Neudorf einfach so verfügbar sind: „Die Landwirte dort, welche diese Flächen bewirtschaften, würden sich bedanken, wenn wir ihnen die Flächen wegnehmen.“

Etwas irritiert sind die Bauern auch, wenn die Grünen in ihrer Pressemitteilung von einem angeblichen Gespräch mit ihnen, Dr. André Baumann und uns aus dem Jahre 2019 berichten: „Tatsache ist, es gab ein Gespräch zwischen Dr. André Baumann und den Vertretern der Schwetzinger Landwirte in den Räumen der Schwetzinger Zeitung im Sommer 2020. Tatsache ist aber auch, dass bei diesem Zusammentreffen kein Ergebnis zustande kam. Herr André Baumann hielt hierbei an seinen Forderungen fest und ging auf unsere Argumente nicht ein.“

Wie wichtig die Forderungen seien und die damit einhergehenden landwirtschaftlichen Auswirkungen, sehe man am aktuellen Hochwassergeschehen. In den kommenden Wochen werde es leider wieder so sein, dass das Wasser nicht zügig ablaufen kann, weil der Schneckengraben aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht ausreichend gepflegt werden darf.

Nie bei Begehung dabei

Die Landwirte fragen sich schon, wenn die Grünen so an einem Dialog mit ihnen interessiert seien, warum bei der jährlichen Wiesenbegehung, bei der neben den Bauern, Vertreter der Stadt Schwetzingen, der Gemeinde Brühl und des Landes Baden-Württemberg sowie Mitglieder aus dem Schwetzinger Stadtrat teilnehmen, seit Jahren kein einziger Vertreter der Fraktion der Grünen dabei ist?

„Abschließend möchten wir aber klarstellen, sollten die Grünen zu ergebnisoffenen, unvoreingenommenen Gesprächen bereit sein, werden wir uns dem natürlich in keiner Weise verschließen. Uns geht es um die Sache und nicht um parteipolitische Interessen“, heißt es am Ende der Presseerklärung.