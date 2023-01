"Vermeintliche Gebäudeschäden nach 3-D-Seismik schnell und kulant beheben"

Schwetzingen/Region. Der Landtagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Schwetzingen, Dr. Andre Baumann, reagiert im Zusammenhang möglicher Schäden an Gebäuden nach geologischen Untersuchungen im Bereich Oftersheim und Schwetzingen mit einer Pressemitteilung.

"Schadensmeldungen sehr ernst nehmen"

„Dass möglicherweise durch die Messkampagne selbst Gebäuderisse entstehen, kommt unerwartet und muss grundlegend untersucht werden. Schadensmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern müssen sehr ernst genommen werden“, so Baumann Bezug nehmend auf die Berichterstattung dieser Zeitung von Dienstag, 24. Januar, Seite 7.

Auch auf der Straße vor einem betroffenen Haus im Schälzig sind deutliche Risse zu erkennen. © Lin

Dort berichtet Familie Miehle von Gebäuderissen, die anscheinend nach der 3-D-Seismik-Messung durch die Firma Geohardt aufgetreten sind.

"Routen vorab veröffentlichen"

Baumann: „Ich erwarte ganz klar, dass Geohardt Vorkehrungen getroffen hat und trifft, dass keinerlei Gebäudeschäden durch die 3-D-Seismik entstehen, eine schnelle Sachverhaltsaufklärung durch Bausachverständige stattfindet, Schäden an Gebäuden, bei denen Seismikmessungen als Ursache nicht ausgeschlossen werden können, sehr kulant und sehr schnell entschädigt werden und bis auf Weiteres in sensiblen Siedlungsbereichen keine Vibrotrucks den Untergrund in Schwingungen versetzen. Wichtig ist auch eine gute Information der Bürger, insbesondere durch Vorabveröffentlichungen der Vibrotrucks-Routen.“

