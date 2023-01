„Vernetzt“ ist das große Thema

Das VHS-Programm enthält eine Fülle neuer Vorträge und Kursangebote, die Horizonte eröffnen mögen. Heute sind alle Menschen Teil einer zunehmend vernetzten Gesellschaft. Vernetzung bezeichnet einerseits einen technologiegetriebenen Prozess und meint andererseits die soziale Entwicklung, die unser Leben und unser Denken verändert. „Der gesellschaftliche Trend zu immer stärkerer Vernetzung stellt jeden Einzelnen und damit die gesamte Gesellschaft und auch die Volkshochschulen vor neue Herausforderungen wie eine exponentiell zunehmende Informationsmenge. Die vielen neuen Kommunikationsmöglichkeiten gehen einher mit tiefgreifenden Veränderungen und neuen Bildungsbedarfen“, benennt VHS-Leiterin Gundula Sprenger die Lage.

Anmeldung und Semesterbeginn Ab Montag, 30. Januar, beginnt die Anmeldung für die neuen Kurse. Das Programmheft ist erhältlich bei der VHS, Mannheimer Straße 29, bei den Rathäusern und Bibliotheken, Sparkassen, Banken und Buchhandlungen sowie in zahlreichen Geschäften und Arztpraxen. Und im Internet unter www.vhs-schwetzingen.de. Insbesondere in den Bereichen Sprachen, Gesundheit und Beruf empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung telefonisch unter 06202/2 09 50 oder schriftlich per E-Mail info@vhs-schwetzingen.de. Der kostenlose Infoabend für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch findet Mittwoch, 8. Februar, 18 bis 20.30 Uhr, in der VHS statt – ohne Voranmeldung für einen Einstufungstest. Der ist auch zu Hause online möglich. Testergebnis bitte zur Beratung mitbringen. Deutsch als Fremdsprache nach telefonischer Vereinbarung unter 06202/ 20 95 26. Die Wahl des richtigen Kurses ist mit entscheidend für den Lernerfolg. Die VHS bietet hier für den EDV-Bereich einen Überblick über Kurssystem und Zugangsvoraussetzungen, kurze Vorstellung der angebotenen Software mit Anwendungsbeispielen am Donnerstag, 9. Februar, 10 bis 11.30 Uhr in der VHS. Hotline für die telefonische Beratung 06202/20 95 30. zg

Volkshochschulen unterstützen Menschen darin, sich digitale Kompetenzen anzueignen und sich in einer digital vernetzten Welt zurecht zu finden. „Vernetzt!“ ist daher das große Thema. Unter diesem Motto sind auch die neuen Kurse zur Diversität und zur Gendersprache zu sehen, genauso wie das hochinteressante Sonderprogramm „klima.fit“ zur Stärkung der biologischen Vielfalt, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, durch WWF, REKLIM und die Universität Hamburg, in dem zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität umgesetzt werden.

„Wir sind eine von über 40 Volkshochschulen in Baden-Württemberg, die ab dem 29. März das Seminar ,Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?’ anbietet“, erläutert Sprenger. In sechs Online-Veranstaltungen bieten Expertinnen und Experten Informationen und Impulse zu Artenvielfalt und Artenschutz an. Die Themenpaare reichen von Biodiversität und Klimaschutz über Biodiversität und Gesundheit bis zur Biodiversität in der Stadt. Auch wird in den Veranstaltungen überlegt, wie die Gesellschaft ins Handeln kommt und was der oder die Einzelne beitragen kann.

Die aktuelle Titelseite des VHS-Programms nimmt darauf Bezug und zeigt den Abdruck einer Baumscheibe mit Wachstumsringen, von Petra Disch im Handdruckverfahren angefertigt. Der 15. Fotosalon unter Leitung von Jessen Oestergaard widmet sich ebenfalls dem Thema „Ein Baum“. Vernissage ist am Samstag, 4. Februar, um 16 Uhr im Danzi-Saal.

Die VHS hat sich in den Abteilungen Sprachen und Qualifikation-Beruf-IT erstmals nach AZAV zertifiziert und ist damit autorisiert, Kurse im Bereich der Integration und Maßnahmen zur Arbeitsförderung nach dem Sozialgesetzbuch §184 SGB III durchzuführen. Diese gesellschaftliche Aufgabe leistet die VHS für Arbeitssuchende, sich beruflich neu Orientierende und steht für ein Miteinander in den fünf Mitgliedsgemeinden.

„Die Welt verändert sich durch dein Vorbild“, schrieb der preisgekrönte brasilianische Autor Paulo Coelho. Das Zitat ist nicht leicht dahergesagt, es steht für Persönlichkeitsentwicklung, interkulturellen Dialog, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Lust und Bereitschaft, Krisen gemeinsam zu meistern. Die VHS-Kurse mögen neue Erkenntnisse vermitteln, Glücksgene aktivieren und interessante Begegnungen bieten. Die Mitarbeiter beraten gerne persönlich, telefonisch oder per Mail. zg