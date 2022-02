Versammlungen zu Corona-Maßnahmen blieben meist friedlich

Schwetzingen/Region. Erste Proteste gegen die Corona-Auflagen gab es schon wenige Monate nach Beginn der Pandemie. Durch die sogenannten „Spaziergänge“– also oftmals nicht angemeldete, dezentrale Versammlungen – bekam das Thema Ende des vergangenen Jahres aber neuen Aufwind. Die SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Daniel Born, Sebastian Cuny und Jan-Peter-Röderer haben nun bei der Landesregierung angefragt, wie viele Versammlungen, Demonstrationen und „Spaziergänge“ es zwischen Sommer 2021 und Januar 2022 im Kreis gegeben habe.

Dabei ging es explizit auch darum, wie viele der Veranstaltungen angemeldet waren sowie um die Anzahl der Teilnehmer und der eingesetzten Polizeibeamten. Des Weiteren fragten die Abgeordneten nach der Zahl der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Unter den insgesamt 117 aufgeführten Versammlungen und Protesten finden sich 18, die im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung stattfanden, verteilt auf die Kommunen Schwetzingen, Hockenheim und Neulußheim. Tatsächlich fand die allererste der genannten Versammlungen in Schwetzingen statt, am 5. Juni 2021. Diese war angemeldet, hat es aber auf gerade einmal 28 Teilnehmer gebracht, wohingegen 21 Polizisten vor Ort waren.

Es hat keine Platzverweise, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten gegeben. Schon zwei Wochen später gab es die nächste, ebenfalls angemeldete Aktion mit 50 Teilnehmern, auch diese verlief ohne weitere Auffälligkeiten. Ab Dezember häufen sich die Versammlungen in der Liste merklich – und die Teilnehmerzahlen steigen. Es bleibt festzuhalten, dass bei keinem der Proteste im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt wurden. Zudem kam es nur zu einem Platzverweis – am 10. Januar in Schwetzingen. Aber – und auch dahingehend fragten die Abgeordneten ja nach – sind ab Mitte Dezember kaum noch angemeldete Versammlungen aufgeführt, erst Mitte Januar gab es diese wieder vereinzelt und nur in geringer Zahl.

Insgesamt über 500 Menschen

Am 10. Januar gab es in Schwetzingen eine angemeldete sowie eine unangemeldete Versammlung, mit je 250 beziehungsweise 300 Teilnehmern, eine Woche später kamen zu einem unangemeldeten Protest noch einmal 200 Menschen zusammen. Mit diesen Zahlen liegt Schwetzingen bei den größten Versammlungen recht weit vorne, nur in Sinsheim und Wiesloch waren es teils mehr. Bei den Versammlungen in Schwetzingen im Januar waren jeweils acht bis zehn Polizisten im Einsatz.

Im Vergleich dazu blieben die Proteste in Hockenheim und Neulußheim eher unauffällig. Die erste aufgeführte Versammlung in Neulußheim, zu der es am 20. Dezember kam, geht fast als Kuriosum durch: Zwar war die Aktion nicht angemeldet, aber es fanden sich auch nur zwei Teilnehmer ein – genauso viele wie Polizeibeamte. Ansonsten war die Zahl der Anwesenden in beiden Kommunen jedoch im zweistelligen Bereich, der Höhepunkt lag jeweils am 10. Januar, als sich in Hockenheim 70 und in Neulußheim 80 Protestierende einfanden, wenn auch jeweils nur zwei Polizeibeamte.

Abseits der ausführlichen Statistik beinhaltet die Antwort auf die Anfrage der drei Abgeordneten auch eine mehrseitige Erklärung. Dieser ist zu entnehmen, dass die 117 Versammlungen im Rhein-Neckar-Kreis zur Einleitung von sieben Strafverfahren und fünf Ordnungswidrigkeitsverfahren geführt haben.

Auch zum Thema Verstöße gegen die angeordneten Schutzmaßnahmen seitens der Teilnehmer der Aktionen äußert sich das Innenministerium des Landes in der Erklärung. Dort heißt es, dass die Polizei entsprechende Personen direkt angesprochen habe, jeweils unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Denn das Problem bei unangemeldeten Protesten sei das Fehlen eines erkennbaren Versammlungsleiters.