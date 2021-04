Verschärfungen der Notbremse treten am Mittwoch in Kraft

Schwetzingen/Region. Die Corona-Notbremse kommt in Baden-Württemberg, das ist bereits klar. Doch ab wann gelten welche Maßnahmen? Wichtig ist: "Im Rhein-Neckar-Kreis liegt die 7-Tage-Inzidenz mit 139,9 (Stand 17. April, Quelle: Landesgesundheitsamt) schon länger deutlich über dem Grenzwert von 100", erklärt Schwetzingers Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Da dies einer nochmaligen Bekanntmachung durch den Rhein-Neckar-Kreis bedarf, treten die Verschärfungen der sogenannten Notbremse (erst) am kommenden Mittwoch, 21. April, in Kraft. Das gilt auch für die Kontaktbeschränkungen und die nächtliche Ausgangssperre (letzte gilt demnach erstmals am 21. April ab 21 Uhr).

Deswegen dürfen etwa auch die Bau- und Raiffeisenmärkte am Montag und Dienstag noch geöffnet bleiben und die Pflicht zur Vorlage eines negativen Schnelltestergebnisses bei Friseurbesuchen gilt auch erst ab Mittwoch.