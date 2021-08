Versorgungsmappen gefragt

Das Gustav-Adolf-Haus in Schwetzingen-Hirschacker war zum ersten Mal Tagungsort der Mitgliederversammlung der Hospizgemeinschaft Region Schwetzingen. Aufgrund der Größe der Räumlichkeiten konnten die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen gut eingehalten werden. Der Vorsitzende Franz Hauns stellte ein in vielerlei Hinsicht ereignisreiches Geschäftsjahr 2020 vor.

Die Hospizgemeinschaft als eine der größten Regionalgruppen der Internationalen Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL) Bingen zählt 179 Mitglieder. Davon sind 29 als ehrenamtliche Hospizbegleiter in der ambulanten Sterbebegleitung und Lebensbeistand sowie in der Trauerarbeit und im Projekt „Hospiz macht Schule“ ausgebildet und eingesetzt. 19 Begleitungen wurden im Laufe des Jahres abgeschlossen.

Hauns erinnerte an Veranstaltungen wie den Vortrag von Thomas Buchholz zum Thema „Basale Stimulation“. Im April stellte die Hospizgemeinschaft ihre Räumlichkeiten in der Markgrafenstraße zur Einrichtung einer „Fieberambulanz“ durch das Ärztenetz Schwetzingen und Ze:ro-Praxen zur Verfügung. Ersatz wurde vorübergehend beim DRK-Ortsverband Schwetzingen und im Rathaus gefunden. Claudia Dieter und Indra Artelt haben ihre Arbeit weitgehend im Homeoffice weitergeführt. Die laufenden Begleitungen wurden telefonisch oder schriftlich mit Briefen von den Ehrenamtlichen weitergeführt. Die Anfragen nach Begleitungen gingen zunächst stark zurück. Neue Begleitungen per Telefon wurden nicht nachgefragt. Auch telefonische Trauerbegleitungen wurden nicht in Anspruch genommen, so Hauns. Das gleiche Schicksal ereilte die Aktion „Hospiz macht Schule“. Viele geplante Informationsveranstaltungen in sozialen Einrichtungen im Umkreis fielen kurzfristig aus. Vorsorgemappen erreichten auf dem Postweg die Interessenten. Ab Juni stiegen die Anfragen hierfür stark an. Klaus Holland und Claudia Dieter konnten in vielen Informationsgesprächen Nachfragen zufriedenstellend beantworten.

Strittmatter für Dieter

Ein harter Schlag für die die Hospizgemeinschaft war die Kündigung von Koordinatorin Claudia Dieter, die eine Stelle heimatnah in Weinheim angenommen hatte. Mit Bewerberin Birgit Strittmatter aus Altlußheim konnte schnell eine adäquate Nachfolgerin gefunden werden. Vom Oktober bis November hat Claudia Dieter zusätzlich zu ihrer neuen Tätigkeit Birgit Strittmatter in den Arbeitsbereich als Koordinatorin eingewiesen und unterstützt.

Zum Jahreswechsel fand auch ein Wechsel in der Leitung der Supervision statt. Das Fehlen des Beratungsraumes und die weit auseinanderliegenden Ersatzräume beschäftigte die Hospizgemeinschaft immer mehr. Auf der Suche nach einem anderen Standort mit den passenden Räumlichkeiten unter anderem für den Trauertreff sowie Informations- und Fortbildungsveranstaltungen wurde man fündig in den Räumen des Gustav-Adolf-Hauses, die vom Geschäftsführer des Diakonievereins, Ulrich Kirchner, zur Miete angeboten wurden. Der Umzug erfolgte Anfang 2021.

Der Spendenertrag ist gegenüber 2019 stark zurückgegangen. Allgemein betrachtet ist die finanzielle Lage der Hospizgemeinschaft aber stabil, so Hauns. Er bedankte sich bei allen Hospizbegleitern für die liebevolle Betreuung ihrer für eine gewisse Zeit anvertrauten Menschen, Claudia Dieter für die liebevolle Führung ihrer „Ehrenamtlichen“, die Unterstützung des Vorstands in allen Organisationsfragen. Er würdigte den Einsatz der „guten Seele im Büro“, Indra Artelt, und den von Ingrid Gottfried und Marita Ruggaber bei der Betreuung des Trauertreffs. Das Engagement von Klaus Holland rund um die Versorgungsmappen sei unermüdlich, unterstützt wurde er von Birgit Böger. Zudem habe man mit Tatjana Hartmann-Odemer, Silke Reister, Ingrid Müller, Hannelore Feige, Rita Sessler, Rolf Lautenbach, Ulrike Biedermann und Brigitte Wenz ein tolles Team gefunden, das Schulkindern das sensible Thema „Sterben und Trauer“ im Alltag näherbringt. zg