Versteckte Ausflugsziele: Fünf Tipps fürs Wochenende

Wie wär's mit dem Ziplinepark Elmstein? Mitten im Biosphärenreservat Pfälzerwald liegt in der Nähe von Elmstein der Ziplinepark. Mit 18 Seilstrecken in unterschiedlichen Höhenlagen und Längen von bis zu 120 Metern verspricht der Ziplinepark jede Menge Abenteuerspaß. In einer etwa 2,5-stündigen Tour kann man von Baum zu Baum durch den Pfälzerwald zippen und auf den Plattformen ungewohnte Aussichten genießen.

© Martin Wagenhan/RLP Tourismus