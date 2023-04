Sinsheim. In das Lederwarengeschäft „Gmelin“ versuchten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in Sinsheim einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten diese in das Geschäft aus der Bahnhofsstraße gewaltsam einzudringen.

Obwohl der Versuch erfolglos blieb, entstand ein Sachschaden, der bislang noch nicht errechnet wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 07261 690-0 zu melden.