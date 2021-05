VHS sieht sich gestärkt

Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg begrüßt die Pläne der neuen Landesregierung, die sich aus dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag ergeben: In einem eigenen Kapitel widmet sich der Vertrag der allgemeinen Weiterbildung und berücksichtigt zentrale Themen der Volkshochschularbeit wie Digitalisierung, Demokratiebildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gute Entwicklungen der letzten Jahre werden konsequent weitergeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Der Volkshochschulverband begrüßt zudem die Kontinuität der Vereinbarung „Gemeinsam. Für. Weiterbildung“, die vom Bündnis für Lebenslanges Lernen von 2021 bis 2025 geschlossen wurde und das Fernziel der Förderung der Arbeit der Volkshochschulen zu einem Drittel durch das Land beinhaltet. Eine neu gefasste Vereinbarung 2026 bis 2030 soll sich dieser anschließen.

Ebenso positiv sieht der Volkshochschulverband die Ausgestaltung von Maßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wobei Volkshochschulen als wichtige Partner für ein flächendeckendes Weiterbildungsangebot für die ganze Breite der Gesellschaft genannt werden. „Die VHS Bezirk Schwetzingen hat auch in Zeiten der Pandemie zahlreiche Online-Vorträge in den genannten Feldern angeboten. Unsere VHS engagiert sich seit Jahren insbesondere im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung und der Inklusion. Neben der fachlichen Gremienarbeit ist hier auch das Gespräch mit unseren Landtags- und Bundestagabgeordneten von Bedeutung“, ergänzt die Schwetzinger VHS-Leiterin Gundula Sprenger. Ein weiteres wichtiges Thema ist derzeit „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“. „Wir beteiligen uns an dem landesweiten Projekt für Menschen mit Migrationshintergrund, worin in den nächsten Tagen ein Gespräch mit Landtagspräsidentin Muhterem Aras auf der Agenda steht“, so Sprenger. zg