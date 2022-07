Viel über die Tradition gelernt

Der Klang militärischer Fanfaren und der Duft frischgebackener Crêpes zogen am Donnerstag durch die Gänge der Carl-Theodor-Schule. Was auf den ersten Blick nicht so recht zusammenpassen mag, war einem besonderen Ereignis geschuldet: Am 14. Juli 1789 stürmten wütende Bürger in Paris die Bastille, befreiten die Gefangenen des Königs und traten damit die Französische Revolution los, deren Werte die westliche Welt bis heute prägen.

Genau ein Jahr später sollten beim Föderationsfest die verschiedenen Landesteile geeint werden, wozu die Armeen nach Paris eingeladen wurden. An dieses Ereignis erinnern unsere Nachbarn jedes am 14. Juli mit Feuerwerk und einer Militärparade auf den Champs-Elysées. Dieses Jahr feierten auch die Französisch-Schüler der 9. Klassen der Carl-Theodor-Schule mit. Im Livestream verfolgten sie die Feierlichkeiten in Paris und ließen mit frisch zubereiteten Crêpes zugleich ein Stück französisches Savoir-vivre in ihre Klassenzimmer einziehen.

Es hat Spaß gemacht

„Uns war vor allem der landeskundliche Aspekt wichtig“, erklärte Französischlehrerin Barbara Bethke, die das Event zusammen mit ihrem Kollegen Clemens Meyer vorbereitet hatte. Zu diesem Zweck hatten sich beide Gruppen zuerst mittels eines Videos mit der Gestaltung der Feierlichkeiten, ihrem Stellenwert in der französischen Gesellschaft, aber auch den Kontroversen einer großen Militärparade auseinandergesetzt. Auch den historischen Hintergrund, der den Schülerinnen und Schülern zum Teil aus dem Geschichtsunterricht vertraut gewesen sei, habe man mit einem historisierenden Comic und kurzen französischen Texten wiederholt, ergänzte Meyer.

Der Unterricht habe richtig Spaß gemacht und man habe einiges über Frankreich und seine Traditionen gelernt, zogen die zufriedenen Schülerinnen und Schüler Bilanz. mey