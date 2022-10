In vielen Punkten skeptisch gegenüber den Vorschlägen der Expertenkommission des „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“ zeigt sich der Eigentümerverband Haus & Grund. Dem Bündnis, welches erstmals tagte, gehören neben dem Bund Vertreter der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände, der Wohnungs- und Bauwirtschaft und zahlreiche Vertreter der Zivilgesellschaft an.

Über das Ergebnis wurden die Ortsverbände informiert. „Viele Vorschläge der Expertenkommission „Gas und Wärme“ sind aus Sicht von Haus & Grund nicht überzeugend“, teilt Vereinsvorsitzender Wolfgang Reineke die Auffassung seines Verbands mit. Statt einer praxistauglichen Lösung umfassen sie drei zeitlich gestaffelte, aber nicht umsetzbare Lösungen: Einmal-Erstattung, Härtefonds und Gaspreisbremse. Zudem sollen laut Expertenvorschlag private Vermieter die nicht erhöhten Betriebskostenvorauszahlungen für einen Monat absenken. Und schließlich solle die Gaspreisbremse erst nach der Heizperiode greifen. „Das wäre viel zu spät“, so die Kritik des Vereinsvorsitzenden. Beim Verband spreche man sich für eine sofortige, zielgerichtete und einfache Entlastung aus.

Zur Entspannung der Krisenlage fordert Haus & Grund ein fünfjähriges Regulierungsmoratorium, um Vermietern, Selbstnutzern und Mietern die nötige Flexibilität zu geben. Unter anderem schlägt der Verband Folgendes vor: Keine Pauschalvorgabe, dass jede ab 2024 neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent auf der Basis von erneuerbaren Energien zu betreiben sein soll. Hier muss individuell geprüft werden, was technisch und aufgrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten machbar ist. Den Abbau von bürokratischen Hürden für Fotovoltaikstrom in Mehrfamilienhäusern und die Förderung dessen, was gefordert ist. Dies helfe, die Sanierungsrate zu erhöhen.

Vermieter müssen immer dann die Heizkostenvorauszahlungen angemessen erhöhen können, wenn die Versorger ihrerseits die Vorauszahlungen erhöhen.

Zudem fordert der Verband, die CO2-Bepreisung fossiler Heizstoffe angesichts der Preisexplosion sofort auszusetzen. Deren Ziel sei es, durch eine Verteuerung fossiler Energien einen Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen. Fossile Brennstoffe seien aber aktuell so teuer, dass eine politisch herbeigeführte künstliche Verteuerung als Lenkungseffekt absolut überflüssig ist.

Auch die Aufteilung der CO2-Kosten beim Heizen zwischen Mietern und Vermietern hält Haus & Grund für einen Irrweg. Gefordert sei jetzt viel Pragmatismus, wenn man aus der Krise mit einem blauen Auge herauskommen wolle. zg