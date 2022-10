Viel Zuspruch, aber auch Sorge

Als ein lebendiger und von großem Zusammenhalt geprägter Verein präsentierte sich der FC Badenia Hirschacker bei seiner Jahreshauptversammlung. In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende Werner Drechsler zunächst auf die große vereinseigene Sportanlage ein. „Wir freuen uns, dass die Pächterfamile unserer Gaststätte einen hervorragenden Zuspruch hat“, betonte e sichtlich zufrieden. Beim Sportgelände selbst bereiten die Beregnungsanlage, die Erhöhung des Ballfangzaunes und die Dachreparaturen allerdings einige Sorgen.

Problematisch sei auch die Situation der ersten Fußballmannschaft in der Kreisklasse A 1. In der vergangenen Saison sei erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten worden. Auch aktuell bewege man sich nur im unteren Tabellendrittel. Christian Dietrich sieht deshalb deutlich Luft nach oben. Für den Jugendfußball berichtete Carsten Wiereck von einer gut funktionierenden Kooperation und Spielgemeinschaft der D-Jugend mit dem FV Brühl. Eine C-Jugend sei in Entwicklung. Aufbruchstimmung herrsche sogar in der Tennisabteilung. Die Herren erreichten beim Gentleman-Cup das Halbfinale. „Nur wegen eines unglücklich verlorenen Satzes verpassten sie das Finale“, bedauerte Abteilungsleiter Markus Del Mul. Die Jugendarbeit laufe ebenso vielversprechend. Es gebe gut besuchte Schnupperkurse und Turniere. Zudem entwickle sich eine Kooperation mit dem TC Blau-Weiß Schwetzingen.

Geringe Erhöhung der Beiträge

Die Geehrten 60 Jahre: Otto Fleig, Rudi Hoffmann, Fritz Kürschner, Fritz Ott, Rolf Schumacher, Helmut Wissig. 50 Jahre: Helmut Liebscher, Herbert Liebscher, Manfred Liebscher, Peter Moos, Helmut Pfau, Norbert Uhrig, Dieter Volz, Rolf Zöllner. 40 Jahre: Armin Del Mul, Markus Del Mul. 25 Jahre: Vincenzo Foresta, Albrecht Steiner, Dieter Teppke, Hans-Jörg Wartenberg. rie

Hanspeter Wartenberg freute sich über die neu formierten AH-Fußballer. Ihr Trainer Markus Müller berichtete von großem Trainingseifer. Schatzmeister Karsten Duda präsentierte einen kleinen Überschuss. Keine Probleme gab es auch bei der Zustimmung für eine geringfügige Beitragserhöhung. Einstimmig wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Armin Kolb und Jürgen Rieger. In Kürze wird sich ein ehrenamtliches Helferteam bilden, welches den Vorsitzenden Werner Drechsler tatkräftig bei seinen vielfältigen Aufgaben unterstützt. rie