Der 21-jährige Mann aus Sandhausen, der am 16. August vergangenen Jahres in einem Mehrparteienhaus im Ostpreußenring seinen 32-jährigen Schwager mit einem Messer schwer verletzt hat, muss für vier Jahre ins Gefängnis. Die Strafkammer des Landgerichts Mannheim verurteilte den gebürtigen Iraker am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten auf versuchten Mord plädiert und eine Haftstrafe von sieben Jahren verlangt.

Der Angeklagte habe unmittelbar nach der Tat zugegeben, das Opfer lebensgefährlich verletzt zu haben, führte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz in der Urteilsbegründung aus. Die 25-jährige Ehefrau des Geschädigten hatte ihrem Bruder mitgeteilt, dass sie wiederholt von ihrem Mann geschlagen worden sei. Der 21-Jährige hatte daraufhin ein Treffen in der Wohnung des Paares vorgeschlagen. Als die beiden Männer im Treppenhaus nach unten gegangen seien, habe der Angeklagte unvermittelt mit einem Messer auf seinen Schwager eingestochen. Insgesamt zwölf Stiche in den Rücken hatten zu lebensbedrohlichen Verletzungen geführt. Das Messer hatte Einblutungen in die Lunge verursacht und eine Niere getroffen. Dass das Opfer den 21-Jährigen zuerst angegriffen und er sich nur in Panik gewehrt habe, sei eine Schutzbehauptung gewesen.

Selfie mit Tatmesser

„Zentrale Zeugen“ in dem Verfahren seien in den familiären Streit verwickelt gewesen. Sie hätten teilweise nicht zutreffende Angaben gemacht, ging der Vorsitzende auf die Vorgeschichte der Tat ein. Der 32-Jährige, der bereits seit 2003 in Deutschland ist, war mit der 25-Jährigen 2012 die im Nordirak von den Familien arrangierte Ehe eingegangen. Die Beziehung war über Jahre von Streit geprägt. Ob der Mann seine Frau regelmäßig misshandelt hat, konnte die Kammer nicht aufklären. Dazu hatten Zeugenaussagen zu viele Belastungstendenzen gezeigt.

Ein Polizeieinsatz in der Wohnung des Paares kurz vor der Tat hatte ebenfalls keine Anhaltspunkte ergeben. Zu dem Zeitpunkt hatten sich die Eheprobleme aber schon so verschärft, dass der Angeklagte längst für seine Schwester Partei ergriffen hatte. Ein Versöhnungstreffen im Jesiden-Zentrum in Köln, das auf Betreiben der im Irak lebenden Familien zustande gekommen war und bei dem sich die Eheleute einen „heiligen Eid“ schworen, hatte auch nichts gebracht.

Das Jugendamt hatte zu dieser Zeit sogar eine Gefährdung der beiden Kinder befürchtet und Maßnahmen in die Wege leiten wollen. Der Geschädigte hatte sich weiterhin keine Vorschriften machen lassen wollen. Im Gegenteil, er hatte am Tattag eine Sprachnachricht an seinen Schwager verfasst, dass er seine Frau wieder geschlagen habe. Daraufhin war der Angeklagte nach Schwetzingen gefahren, um den 32-Jährigen für sein Verhalten abzustrafen. Zuvor hatte er ein Selfie gemacht, auf dem auch das Tatmesser zu sehen war. Im Treppenhaus habe dann ein „dynamisches Tatgeschehen“ stattgefunden, so die Ausführungen der Kammer. Boden, Wand und Eingangstür hätten deutliche Blutspuren „bis hoch unter die Decke“ gezeigt. Der Beschuldigte habe die Gelegenheit im engen Treppenhaus zum Angriff auf seinen wehrlosen Schwager genutzt und dabei dessen Tod billigend in Kauf genommen. Bis zu diesem Zeitpunkt sei es noch ein versuchtes Tötungsdelikt gewesen.

Notarzt angefordert

Beim Gerangel vor dem Haus habe der 21-Jährige dann die schweren Verletzungen seines Opfers erkannt und von weiteren Messerstichen Abstand genommen. Er habe sogleich die Nachbarn aufgefordert, Polizei und Notarzt zu rufen und sich anschließend widerstandslos festnehmen lassen. Er sei dadurch strafbefreiend von einem versuchten Mord zurückgetreten, würdigte die Schwurkammer dieses Verhalten.

Der Angeklagte habe sich zu der Tat hinreißen lassen, weil er von seinem Schwager provoziert worden sei. Deshalb sei von einem minder schweren Fall auszugehen. Zu Lasten des 21-Jährigen gingen die erheblichen Verletzungen des Opfers, das immer noch unter den Folgen der Bluttat zu leiden habe, so der Vorsitzende.