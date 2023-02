Vier Menschen verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag auf der Brühler Landstraße (L 630) zwischen Schwetzingen und Brühl. Laut Polizei wurden dabei vier am Zusammenstoß beteiligte Personen verletzt – zwei davon waren Kinder. Genauere Angaben über den Grad der jeweiligen Verletzungen gebe es bis Redaktionsschluss nicht, allerdings sei eine Lebensgefahr wohl auszuschließen, heißt es in den Polizeiangaben.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr an der Einmündung zur Landesstraße 599 kurz vor dem Ortseingang von Brühl. Nach Angaben der Einsatzkräfte wollte ein Ford-Fahrer von der L 599 in Richtung Schwetzingen auf die Brühler Landstraße einbiegen und übersah dabei einen aus Schwetzingen kommenden Renault Clio, in dem sich eine Erwachsene und zwei Kinder befanden. Der Renault wurde aus der Fahrbahn geschleudert und krachte auf der linken Straßenseite in die Leitplanke. Beide Autos wurden im Frontbereich bis auf Höhe des jeweils vorderen Radkastens zusammengequetscht. Beim Renault wurde der Motorraum derart beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die Feuerwehr Schwetzingen rückte mit mehreren Fahrzeugen an, um den Verkehr umzuleiten und die ausgetretenen Flüssigkeiten zu binden, bis die Straße kurze Zeit später mit einem Spezialfahrzeug gereinigt wurde.

Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Erst gegen 16.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. ras/lh