Vierte Impfung ab sofort im Rhein-Neckar-Kreis möglich

Rhein-Neckar-Kreis. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis setzt die am Donnerstag angekündigte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur zweiten Auffrischimpfung um und bietet ab sofort auch Viertimpfungen an. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises von Freitag hervor. Die Stiko empfiehlt gesundheitlich besonders gefährdeten oder exponierten Personengruppen nach abgeschlossener Grundimmunisierung und erfolgter erster Auffrischimpfung eine zweite Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies betrifft Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patienten- und Bewohnerkontakt). Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Mit Aufklärungsgespräch

„Nachdem das baden-württembergische Sozialministerium gestern erklärt hat, dass es bereits an der formalen Umsetzung der bald erwarteten offiziellen STIKO-Empfehlung zur zweiten Auffrischimpfung arbeitet, sind ab sofort auch in unserem Zuständigkeitsbereich Viertimpfungen möglich“, erklärt der ärztliche Leiter Impfen im Landratsamt, Christoph Schulze. Ob jemand für eine vierte Impfung berechtigt ist und diese dann auch erhält, entscheidet der zuständige Arzt oder die Ärztin nach dem ärztlichen Aufklärungsgespräch im Impfstützpunkt, am DIA-Standort oder bei der mobilen Impfaktion.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Direktlink für die Online-Buchung von Impfterminen lautet: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Zudem ist die Terminbuchung telefonisch bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) möglich.