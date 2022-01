Volkshochschule: Neues Programm - Anmeldungen ab Montag

Das neue VHS-Programm Frühjahr/Sommer 2022 ist als Heft bei der Volkshochschule in Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, in den Rathäusern und Bibliotheken der Mitgliedsgemeinden, bei den Sparkassen, Banken und Buchhandlungen sowie in Geschäften und Arztpraxen zu haben beziehungsweise unter www.vhs-schwetzingen.de. Ab Montag, 31. Januar, beginnt die Anmeldung.

Bei zahlreichen Kursen im Präsenzunterricht, die aufgrund der Pandemie-Hygienemaßnahmen in Kleingruppen stattfinden – insbesondere in den Bereichen Sprachen, Gesundheit und Beruf – empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung online, telefonisch unter 06202/2 09 50, per E-Mail info@vhs-schwetzingen.de oder per Fax 06202/20 95 40.

Ein kostenloser Infoabend für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch findet am Mittwoch, 2. Februar, 18 bis 20.30 Uhr, in der VHS statt. Ohne Voranmeldung kann dieser Abend für einen individuellen Einstufungstest genutzt werden. Es ist möglich, den Einstufungstest bereits zu Hause online zu machen und das Testergebnis zur Beratung mitzubringen: www.vhs-schwetzingen.de/semesterprogramm/vhs-sprachenschule.

Beratung Deutsch als Fremdsprache – Terminvereinbarung bei Yana Rivkind, Telefon 06202/20 95 26.

Kostenloser Infovormittag rund um die EDV-Kurse am Dienstag, 8. Februar, 10 bis 11.30 Uhr in der VHS. Hotline für die telefonische Beratung an anderen Tagen: 06202/20 95 30.

Inklusive Kurse für Menschen mit und ohne Behinderung können nach vorheriger Absprache besucht werden – eine Abstimmung ist erforderlich unter der Nummer 06202/2 09 50 oder online. Das VHS-Gebäude ist mit Fahrstuhl und Treppenlifter barriere-reduziert ausgestattet. vhs