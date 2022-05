Volkshochschulen helfen den Geflüchteten

Wegen des andauernden Krieges in der Ukraine müssen Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Sie suchen unter anderem Schutz in Deutschland. Die Volkshochschulen als die größten Träger von Integrationskursen haben rasch auf diese Situation reagiert. Mit ihren Sprach- und Orientierungsangeboten erleichtern sie den Geflüchteten in allen Städten, Kommunen und Gemeinden flächendeckend das Ankommen. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Volkshochschulen seien Orte der Integration: „In ihrer Tradition als erste Anlaufstelle halten sie neben den Integrationskursen vielfältige Angebote bereit, um Zugewanderte und Geflüchtete zu unterstützen und auf ihrem Weg der Integration zu begleiten. So auch mit Blick auf den aktuellen Konflikt.“ Erneut haben sie schnell gehandelt und Erstorientierungskurse sowie niedrigschwellige Deutschangebote für Geflüchtete aus der Ukraine auf die Beine gestellt. Als Beitrag zur Bewältigung von psychologischen Folgen der Flucht wurden Angebote aus dem Kreativ- und Gesundheitsbereich organisiert.

Kostenfreies Angebot

„Die Volkshochschulen ermöglichen mit ihrem vielfältigen Angebot eine schnelle und nachhaltige Integration im gesellschaftlichen Leben. Denn bei Integration geht es nicht nur um das Erlernen einer neuen Sprache, sondern auch um das Kennenlernen des Alltags in der Aufnahmegesellschaft. Durch ihre Flächendeckung und durch ihr rasches Handeln leisten die Volkshochschulen einen bedeutenden Beitrag bei der aktuellen Herausforderung“, betont der Direktor des Volkshochschulverbandes, Dr. Tobias Diemer. Nach einer Hochrechnung des Verbandes wurden seit Ausbruch des Krieges 1056 Kurse an Volkshochschulen in Baden-Württemberg für Geflüchtete aus der Ukraine organisiert. Bereits in den ersten zwei Monaten des Konfliktes hatten rund 12 000 Teilnehmende ein Angebot an Sprach-, Orientierungs- sowie Gesundheits- und Kreativkursen von Volkshochschulen erhalten. Diese Maßnahmen werden von Bund und Land gefördert und stehen somit kostenfrei zur Verfügung.

Darüber hinaus konnten die Volkshochschulen in Baden-Württemberg weitere 300 bedarfsgerechte Angebote (zum Beispiel Deutsch-Lern-Treffs, Deutschlernen für Jugendliche oder rhythmische Spiele, Lieder und Verse – Deutschlernen für Kinder) für Erwachsene, Jugendliche und Kinder mithilfe von Eigenmitteln, Spenden und durch die Unterstützung von Städten und Kommunen in Höhe von 700 000 Euro finanzieren. Dazu zählt neben der Förderung der Sprachkurse unter anderem auch die Förderung von Gesundheitskursen.

Die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen bietet ab sofort ergänzend zum regulären Semesterprogramm noch zusätzlich vier Integrationskurse im Vor- und Nachmittagsbereich an. Die Beratung und Einstufung erfolgt nach Terminvereinbarung. Die Beratung ist auf Deutsch, Russisch oder Englisch. zg