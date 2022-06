Vollbrand eines Dachstuhls in Walldorf

Walldorf. Ein Dachstuhl ist am Samstagmorgen gegen 01.40 Uhr in der Johann-Strauß-Straße vollständig ausgebrannt. Dies teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen des ersten Polizeibeamten stand der Dachstuhl des betroffenen Anwesens bereits in Vollbrand. Sämtliche Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Freie gerettet. Das Dachgeschoss brannte trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr komplett aus. Inwieweit das Mehrfamilienhaus noch bewohnbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Ebenso lassen sich zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Aussagen über die Brandursache oder den entstandenen Sachschaden treffen. Die Unterbringung der insgesamt zwölf Bewohner wurde durch Vertreter der Gemeinde Walldorf, die sich vor Ort befanden, geregelt. Die Bewohner blieben unverletzt.

