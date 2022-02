Vom Finanzpolster für Corona-Krise sind noch 3,4 Milliarden Euro da

Plankstadt Inzidenz klettert über 1000er-Marke

Die Corona-Zahlen klettern aktuell weiter in die Höhe. Im Rhein-Neckar-Kreis sind Stand Sonntag 3441 Menschen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1001,8 – das sind 110,6 mehr als noch am Vortag. Die Fallzahlen aus den einzelnen Kommunen übermittelt das Landratsamt nur montags bis freitags. 1381 Personen haben sich neu infiziert – somit sind seit Beginn der Pandemie 56 972 Fälle im Kreis bekannt. 52 973 Erkrankte sind mittlerweile wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem 558 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Virus. Ein Todesfall ist am Wochenende hinzugekommen. Niederschwelliges Angebot {element} Die Apotheken im Südwesten starten darüber hinaus ab Dienstag, 8. Februar, mit Corona-Impfungen. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilt, ist die Impfung in den Apotheken ein zusätzliches niedrigschwelliges und flächendeckendes Angebot, das die Impfkampagne des Landes unterstützen soll. Derzeit haben laut der Deutschen Presseagentur an den Impfschulungen rund 900 Apotheker teilgenommen, sie werden zukünftig alle auf dem Markt zugelassenen Impfstoffe verimpfen. caz {furtherread}

Mehr erfahren