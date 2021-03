Die Freien Brauer bitten zu Tisch, wenn am Donnerstag, 8. April, zum 16. Mal im Welde Brauhaus in Schwetzingen zur digitalen Bierprobe gerufen wird. Mit dabei sind Biere aus Sudhäusern von Freien Brauern aus Deutschland und Österreich, vom Pils bis zum Baltic Porter, vom Hellen bis zum IPA. Die Biersommelière Candy Sierks von der Pressestelle der Freien Brauer und Welde Biersommelier Malte Brusermann wollen einen Überblick über die Biervielfalt geben, deren Bewahrung sich die Wertegemeinschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Exklusiv verlost die Schwetzinger Zeitung zwei Bierpakete für diese Verkostung via Internet.

Die Freien Brauer, zu denen von Anfang an auch die Welde Braumanufaktur gehört, sind ein Zusammenschluss unabhängiger Familienbrauereien aus Deutschland, Österreich und Luxemburg. Sieben Grundprinzipien sind für alle Mitglieder Verpflichtung und Handlungsgrundlage: große unternehmerische Freiheit, persönliche Verantwortung, einzigartige Vielfalt, höchste Qualität, saubere Umwelt, echte Tradition und Heimatverbundenheit. Die Gemeinschaft besteht seit 2005 und entstand aus der vorherigen Brau-Kooperation.

Die studierte Ernährungswissenschaftlerin Candy Sierks kam erst durch ihre Pressearbeit für die Freien Brauer zum Thema Bier und damit zur Vielfalt und zum Geschmack. „Vor allem die Menschen, die hinter diesen Bieren stecken, haben mich so begeistert, dass ich Biersommelière geworden bin“, erläutert Sierks.

Auf die Bierprobe aus dem Welde Brauhaus freue sie sich sehr, bisher sei sie häufig vorm Bildschirm dabei gewesen. „Ich finde es toll, was hier auf die Beine gestellt wird und dass damit die Bierkultur und -vielfalt in viele Wohnzimmer Deutschlands gebracht wird“, so Sierks weiter.

Bierspezialitäten aus zwei Ländern

Aus dem nordbadischen Plankstadt kommt von Kurpfalzbräu das Traditionsbier „Spezial“, ein würziges, mild gehopftes Lagerbier. Die Brauerei Ganter aus Freiburg schickt ihr „Helles Lager“ zur Bierprobe, das nach einem Originalrezept des Gründers gebraut wird. Mit dem Bayrisch Ale „Hopfenglück“ aus Gersten- und Weizenmalz und sechs verschiedenen Hopfensorten huldigt die Brauerei Riegele aus Augsburg der Freundschaft mit den Craft- Bier-Brauern von Sierra Nevada. Das Baltic Porter „Schwarzer Ritter“ vermutet man seiner ursprünglichen Bestimmung nach wohl eher an der Küste, aber gebraut wird dieses kräftige Bier auch bei der Zötler Brauerei in Rettenberg im Allgäu. Als sogenanntes Zwischenbier „Zwibi“ steht ein Welde No1 Slow Beer Pils parat. In Micheldorf braut die Hirter Brauerei ihr untergäriges Märzen mit Kärntner Braugerste und nach typisch österreichischer Art. Ein Spezialbier kommt aus der Nähe von Ramsau in Tirol: Das obergärige „Granat“, ein Barley Wine von der Zillertaler Brauerei. Die starke Bierspezialität mit hoher Restsüße ist ein alter englischer Bierstil, wird stark gehopft und reift in Holzfässern. So eine digitale Bierverkostung macht sich auch gut als Osterüberraschungsgeschenkgutschein.

Teilnahme mit oder ohne Bierpaket über Livestream auf www.facebook.com/weldebier/live_videos oder https://www.youtube.com/user/Weldebier möglich.

Passende Bierpakete können noch bis Donnerstag, 1. April, um 12 Uhr, unter www.digitalebierprobe.de bestellt werden. Geschenkgutscheine für Bierproben gibt’s als klassische Karte oder für Eilige zum Selbstausdrucken. zg

