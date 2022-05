Vom Knoten im Kopf

Kennen Sie so etwas auch, wenn da einfach ein Knoten im Kopf zu sein scheint und das Hirn partout nicht funktionieren möchte, weil plötzlich etwas Gewohntes anders ist?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Fotostudio Margit Berger

Mittlerweile – auch bedingt durch die Pandemie – haben wir ja gelernt, im Alltag so ziemlich alles mit der Bankkarte zu zahlen – bargeldlos. Normalerweise habe ich immer ein paar Euro dabei – gerade auch, wenn ich zum Beispiel tanken fahre (gut, hier braucht’s mittlerweile ein paar mehr Euro im Portemonnaie), essen gehe oder auch mal übers Wochenende zu Freunden ins Ausland fahre. Letztgenanntes wurde mir kurzerhand zum Verhängnis – oder besser gesagt: meiner Freundin. Als ich diese nämlich besuchte und ein gemeinsames Essen in einem Lokal zahlen wollte, blinkte nach Eingabe der Geheimzahl im Kartenlesegerät die Anzeige „falsche Eingabe“ auf. Zweiter Versuch. Wieder negativ. Erst dann fiel mir auf, dass die Zahlenfolgen der Tastatur ganz anders waren. Der Einser war nicht links oben, sondern links unten. Das hat mich derart aus dem mentalen Gleichgewicht gebracht, dass ich plötzlich überhaupt nicht mehr wusste, wie meine wirkliche Geheimzahl lautet. Die Bedienung wurde mittlerweile skeptisch, die Freundin zog die Augenbrauen hoch. Ich erklärte mein Dilemma und wagte eine dritte Eingabe. Naja, die war dann auch falsch und die Karte damit gesperrt. Bezahlt hat schließlich die Freundin und Geld zum Tanken musste sie mir auch noch mitgeben. So ist das eben, wenn Gewohntes plötzlich auf den Kopf gestellt wird.