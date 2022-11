Von Afghanistan nach Schwetzingen: Das Schicksal zweier Brüder

Schwetzingen. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Shafiqullah Sayaad erstmals mit Raquel Rempp in die Redaktionsräume dieser Zeitung gekommen ist. Im August 2021, kurz nach der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und dem Ende des dortigen NATO-Einsatzes, war es den beiden ein Anliegen, auf die Situation von Shafiqullahs Bruder Asadullah Sultani aufmerksam zu machen. Dieser hatte es im Gegensatz zu seinem in Schwetzingen lebenden Bruder nicht nach Deutschland geschafft, obwohl er in Afghanistan als Ortskraft für die Deutschen gearbeitet hatte. So begann für Shafiqullah Sayaad und Raquel Rempp ein bürokratischer Spießrutenlauf. Doch dieser wurde zum Erfolg und 14 Monate nach dem ersten Gespräch sitzen beide Brüder nebeneinander in der Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch der Weg zu diesem Moment war weit, beschwerlich und für Asadullah Sultani vor allem auch gefährlich. „Er hat ständig den Aufenthaltsort und seine Handynummer wechseln müssen“, erklärt Shafiqullah Sayaad für seinen Bruder, der zwar fließend Englisch spricht, aber –auch wegen der Nervosität im neuen Land – bevorzugt, seine Worte übersetzen zu lassen.

Von Behörde zu Behörde

Während Asadullah sich in Afghanistan verstecken muss, versuchen die ehemalige Stadträtin Rempp und sein Bruder, bei zahlreichen Behörden etwas zu erreichen. „Teilweise kam gar nichts zurück. Wir waren da sehr hartnäckig. Einmal hieß es dann von einer Stelle, sie hätten versucht, Asadullah anzurufen und ihn nicht erreicht. Aber er musste ja schließlich dauernd seine SIM-Karte wechseln“, blickt Rempp auf eine anstrengende Zeit der Unsicherheit zurück.

Doch dann kommt plötzlich die Nachricht, irgendeine der etlichen Mails ist fast schon zufällig bei der richtigen Adresse gelandet und Asadullahs Reise nach Deutschland soll möglich sein. Aber auch das ist nicht ohne weitere Hürde möglich: Er benötigt einen Reisepass sowie ein Visum zur Ausreise nach Pakistan. „Ein Reisepass kostet in Afghanistan zurzeit 2000 bis 3000 Euro auf dem Schwarzmarkt“, erklärt Shafiqullah Sayaad. „Die Taliban brauchen dringend Geld und so bekommen sie es. Manche Menschen sind so verzweifelt, dass sie ihre Häuser verkaufen, um das Geld aufzubringen. Niemand hat so viel.“

Über Umwege gelingt es auch Shafiqullahs Bruder, einen Reisepass und das Visum zu bekommen. Am 14. September ist es so weit und er kann nach Islamabad fliegen. Dort sucht er die deutsche Botschaft auf und erhält ein Visum für die Ausreise per Charterflug nach Deutschland. Seine erste Station ist Erfurt, von dort geht es in eine nahegelegene Erstaufnahmestelle für Geflüchtete. Denn Shafiqullah Sayaad, der extra nach Thüringen gefahren ist, darf seinen Bruder nicht mitnehmen.

Am nächsten Tag dann die große Überraschung: Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erlaubt ihm, seinen Bruder nun doch aus der Erstaufnahmestelle abzuholen. Aber anschließend beginnt für ihn und Raquel Rempp ein neuer Akt der Bürokratie. Denn laut Auskunft der Ausländerbehörde sei es nicht rechtmäßig gewesen, Asadullah mitzunehmen und nach Schwetzingen zu bringen. Die frühere Stadträtin ruft direkt bei der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt an: Mit viel Glück und nach einem langen erklärenden Telefonat gelangt Rempp an die E-Mail-Adresse einer Mitarbeiterin im Regierungspräsidium Karlsruhe. Dieser schildert sie den ganzen Fall. Das erfreuliche Resultat: Das Regierungspräsidium benötigt nur Asadullah Sultanis Pass, den Mietvertrag seines Bruders sowie eine Bestätigung des Vermieters, dass Asadullah ebenfalls in der Wohnung bleiben darf. Der Vermieter stimmt zu, das Regierungspräsidium prüft alles und schon wenige Tage nach dem Gespräch in der Redaktion steht fest: Asadullah darf sich mit der Ausländerbehörde in Verbindung setzen und soll vor Ort seine finale Zuweisungsentscheidung bekommen. Er kann bleiben.

Erleichterung ist groß

Die Erleichterung ist groß und steht beiden Brüdern ins Gesicht geschrieben – auch darüber, dass es für Asadullah bei nur einer Nacht in der Erstaufnahmestelle geblieben ist. „Dort ist es ekelhaft“, berichtet Shafiqullah aus Erfahrung. „Oft müssen mehr als fünf Leute in einem Zimmer leben.“ Rempp stimmt ihm zu: „Die Zustände in vielen Erstaufnahmestellen sind alles andere als geordnet und erträglich.“ Nun will Asadullah einen Sprachkurs machen, eine Wohnung und eine Arbeit finden. „Ohne die Sprache geht es hier nicht“, weiß Shafiqullah. Es wird kein einfacher Weg, doch eines hat er geschafft: Er hat im Gegensatz zu vielen seiner ehemaligen Kollegen überlebt.

In krassem Kontrast zu der Freude der beiden Brüder, sich wiederzusehen und gegenseitig in Sicherheit zu wissen, steht das, was Asadullah seit der Taliban-Machtübernahme in seinem Heimatland erleben musste. Er spricht ruhig, in langen Sätzen in seiner Muttersprache. Sein Bruder übersetzt, spricht ähnlich sachlich, doch die Worte schockieren und rufen einem das Leid in einem Land ins Gedächtnis, das in Europa in Vergessenheit geraten scheint.

Das geht mit dem Thema Bildung los. „Früher haben 60 bis 70 Prozent der Kinder Schulen besucht, inzwischen sind es weniger als zehn Prozent“, gibt Shafiqullah die Aussagen seines Bruders wieder. „Für den Unterricht gibt es keine Materialien und Mädchen dürfen nicht mal zur Schule gehen.“ Generell geht es Frauen – erwartungsgemäß – noch schlechter als den Männern. Und für sie ist es auch schwerer, ins Ausland zu kommen. Das geht ohnehin nur mit Geld und außerdem mit einem ärztlichen Attest, das die Reise, zum Beispiel nach Pakistan, für medizinische Versorgung rechtfertigt. Auch Asadullah hat diesen Weg gehen müssen. Doch Frauen dürfen grundsätzlich nicht ohne einen Mann ausreisen, eigentlich dürfen sie nicht mal ein Auto fahren oder alleine auf die Straße. Während die Taliban in den sozialen Medien ein positives Bild von sich inszenieren, werden Frauen zur Zwangsheirat verschleppt, berichtet Asadullah.

In Lebensgefahr

Für Menschen wie ihn, die mit der alten Regierung oder der NATO gearbeitet haben, ist die Situation lebensbedrohlich. „Mein Bruder kennt Menschen, die getötet wurden, weil sie vor der Machtübernahme mit der Polizei zusammengearbeitet haben“, erklärt Shafiqullah. Und die grassierende Armut und die Knappheit von Essen verleite viele Menschen im Land zu verzweifelten Taten. „Ich habe gesehen, wie jemand seine Mutter an einen alten Mann verkauft hat, der sie heiraten wollte, um Essen für seine Kinder bezahlen zu können“, berichtet Asadullah, während sein Bruder übersetzt.

Und das ist Asadullahs großes Problem: Seine Frau und seine Kinder sind noch in Afghanistan. Er und sein Bruder wollen alles dafür tun, sie hier nach Deutschland zu holen –auch dafür will er schnellstmöglich arbeiten und eine Wohnung finden. Doch die Aussichten sind schlecht. Reisepässe und Visa sind nur mit Geld zu bekommen, das kaum jemand hat – außerdem bleibt das Problem, dass Frauen allein nicht reisen dürfen. Die Taliban kontrollieren das Land mit Checkpoints, ein Durchkommen ist schwer. „Viele Menschen, die als Ortskräfte gearbeitet haben, müssen sich täglich verstecken und hoffen immer noch auf die Hilfe der USA oder von Deutschland“, berichtet Shafiqullah. Doch die Hoffnung schwindet nach über einem Jahr. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.

„Wenn Deutschland den Ortskräften tatsächlich helfen will, sollte es unbedingt möglich gemacht werden, sogenannte „Visa on arrival“ auszustellen, also die Menschen ohne Visum einreisen zu lassen und diese eben erst hier im Zielland auszustellen. Woher sollen die Afghanen das Geld haben, um sich und ihre Familien zu retten?“, kritisiert Rempp die komplizierte Bürokratie. Stattdessen müsse die Tazkira – quasi der afghanische Personalausweis –als Dokument ausreichen, findet sie.

Der Artikel über das erste Gespräch im August 2021 endete damit, dass die Hoffnung, Asadullah nach Deutschland zu holen, mit jedem Tag kleiner wird. Doch jetzt ist er hier. Es ist den Brüdern zu wünschen, dass auch ihr jetziges Fürchten und ihre neuerlichen Anstrengungen wieder mit einer guten Nachricht enden.