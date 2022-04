Von Bank zu Bank – eine echte Zeitreise

„Von Bank zu Bank“ heißt eine Stadtführung in Schwetzingen, die am Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr mal wieder angeboten wird. Und sicherlich werden dabei auch die drei Bänke erläutert, die jetzt am Samstag neu aufgestellt wurden.

Die Besucher erwartet ein strammer Marsch durch die Schwetzinger Innenstadt. Anhand von Motivbänken und den Schautafeln der „Schwetzinger Zeitreise“ erhalten sie schlaglichtartige Informationen zu zentralen Entwicklungen der Geschichte Schwetzingens.

Startpunkt ist gegenüber der Touristinformation vor der Kirche St. Pankratius. Tickets für Erwachsene kosten 6, für Ermäßigte 4 Euro. Maximal können 25 Personen zur eineinhalbstündigen Führung mit. Diese ist übrigens auf Anfrage auch für Gruppen separat buchbar.

Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 062 02/8 74 00 oder per E-Mail an touristinfo@schwetzingen.de zg