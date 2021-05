Von Beginn an Frauenpower

Seit über 70 Jahren entwickelt und produziert das Familienunternehmen Heless Produkte fürs Kinderherz. Was 1949 mit der Gründung durch die damals 21-jährige Helga Moll zunächst mit Puppenschnullern, Milchfläschchen mit Gummisaugern und Puppenrasseln begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem umfangreichen Sortiment an Puppenbekleidung und -zubehör sowie weiteren Spielwaren entwickelt.

Jahr für Jahr wird das vielfältige Sortiment um weitere Neuheiten und Designs erweitert. Viele Kunden der ersten Stunde sind dem innovativen und flexiblen Traditionsunternehmen bis heute treu geblieben. 1981 tritt Beate Becker, die Tochter von Firmengründerin Helga Moll, nach Abschluss ihres BWL-Studiums in das Unternehmen ein und führt es souverän in das digitale Zeitalter. 1990 wird sie Mitgeschäftsführerin. 2006 stirbt Helga Moll und Beate Becker führt das Geschäft fortan alleine weiter.

2015 kommt ihre Tochter Susanna Becker in das Unternehmen. Seit 2018 haben die beiden Powerfrauen gemeinsam die Geschäftsführung. Vor zwei Jahren feierte Heless – der Firmenname leitet sich aus dem Mädchennamen der Gründerin Helga Hess ab – das 70-jährige Jubiläum und gleichzeitig die 70. Teilnahme an der Nürnberger Spielwarenmesse. Anfang dieses Jahres ging die Firma mit neuer Website und einem Shop für Fachhändler online, was sofort großen Zuspruch fand.

Fachhändler können nun mit nur wenigen Klicks und rund um die Uhr Bestellungen aufgeben. Im Spätsommer soll der Online-Shop auch für Endkunden zugänglich sein. Erstmals seit Firmengründung können Endkunden dann direkt bei Heless bestellen. vw

