Von Corona bis Klimaschutz

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl begrüßte im Josefshaus seine Amtskollegkollegen aus Nordbaden. Er leitete in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender das Arbeitstreffen der Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte des Regierungsbezirks Karlsruhe in Schwetzingen. Neben vielen OBs aus Nordbaden nahmen an der Sitzung auch das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg Oberbürgermeisterin a. D. Gudrun Heute-Bluhm sowie die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stadtoberhäupter nutzten das Treffen zum intensiven Austausch über viele Themen, die die Kommunen bewegen. So war die Bewältigung der Corona-Pandemie durch die Städte und Gemeinden ein grundlegendes Thema, aber ebenso die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit durch die kommunalen Rathäuser, die angespannte Finanzlage der in der Pandemiekrise und der Umgang mit dem Klimawandel auf der kommunalen Ebene.

Regierungspräsidentin Sylvia Felder und Gudrun Heute-Bluhm berichteten zudem über viele aktuelle Themen des Landes und der Kommunen.