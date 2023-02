Von Crêpes und Wohlstand

Der 2. Februar ist bei den französischen Nachbarn als „la fête des crêpes“ (Crêpes-Fest) bekannt. Doch wo kommt diese Tradition eigentlich her, welche weiteren Bräuche gibt es zu diesem Anlass und wie wird ein Crêpe nach traditionellem Rezept eigentlich zubereitet und garniert? Diesen und ähnlichen Fragen gingen die Neuntklässler der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen im Rahmen ihres Französischunterrichts diese Woche nach.

Anhand von Arbeitsblättern erfuhren die Schüler, dass „La Chandeleur“ (Mariä Lichtmess) ursprünglich ein römischer Brauch war, bei dem mit Kerzen der bevorstehenden Frühling gefeiert und um gute Ernten gebeten wurde. Das religiöse Brauchtum wurde dem Fest erst im 5. Jahrhundert zuteil: Pilger strömten in Scharen nach Rom, um den – 40 Tage nach der Geburt Jesus - seiner Weihung im Tempel von Jerusalem zu gedenken. Der Legende nach soll Papst Gelasius I den Pilgern Galettes, die Vorläufer der Crêpes, angeboten haben, um den in Deutschland als Mariä Lichtmess bekannten Feiertag zu begehen. Heute wird das Fest sowohl in den Kirchen Frankreichs begangen als auch in den Familien, die zu diesem Anlass Crêpes backen.

Die Sache mit der Münze

„Natürlich ist auch dies mit speziellen Sitten verbunden“, wussten die Französischlehrer Edith Sontheimer, Clemens Meyer und Praktikantin Julia Schöfthaler ihren Schülerinnen und Schülern zu berichten. So muss beispielsweise eine Crêpe gewendet werden, während man in der linken Hand eine Münze hält. Gelingt es die Crêpe zu wenden, ohne sie dabei zu falten oder zu Boden fallen zu lassen, hält die Zukunft Wohlstand bereit.

Wer so viel über Crêpes redet und ein Originalrezept erarbeitet, sollte dieses natürlich auch ausprobieren dürfen und so gab es – wie in Frankreich üblich – auch bei den neunten Klassen der Carl-Theodor-Schule am 2. Februar Crêpes.

Termin: Anmeldungen für das Wirtschaftsgymansium (ab Klasse 8 und Klasse 11), das Berufskolleg und die Berufsfachschule Wirtschaft sind noch bis 1. März möglich. Weitere Infos unter www.carl-theodor-schule.de. cm