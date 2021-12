Von den Gänsen im Schwetzinger Schlossgarten

Bedingt durch den fünfmonatigen Lockdown war es ein kurzes Schlossgartenjahr – auch für Karin Franz, die sich seit viele Jahre um die Tiere im Park kümmert.

Bis Mai war der Garten geschlossen. Aber gerade im Frühjahr fänden die meisten Revierkämpfe statt und oft herrsche dann ein großes Durcheinander, weiß sie. „Ich kann mich nur darauf verlassen, dass ich bei schwerwiegenden Verletzungen der Tiere verständigt werde.“

Komisch war der Fall einer Schwänin, die zusammen mit ihrem Partner an der Mauer zum Kirschgarten ein Nest gebaut hatte und nach weniger als der Hälfte der Brutzeit plötzlich aufgab. „Später erfuhr ich von Angestellten, dass die drei Eier auf einmal verschwunden waren. Sehr merkwürdige Geschichte, da ja zu dieser Zeit keine Besucher im Park waren“, sagt Karin Franz.

Die Tierrettung Rhein-Neckar rief sie Ende Mai zu Hilfe, um sieben Küken in der Nähe des Schlossgartens einzufangen. Nilgänse hatten wahrscheinlich irgendwo auf einem Dach gebrütet und ihre sieben Küken watschelten dann in Hof und Einfahrt herum. Nach vier Stunden war die Mutter eingefangen und wurde zusammen mit ihren Küken in den Schlossgarten gebracht – auch der Vater fand seine Familie wieder.

Auch in Brühl wurde die Tierfreundin aktiv: Dort hielt sich ein Jungstorch im Garten eines Wohnhauses auf. Lange war er mit der Grünfläche nicht zufrieden, hatte wohl beschlossen, dort einzuziehen, denn er stand vor der Haus- und Terrassentür. „Wir brauchten viele Tage um ihm beizubringen, dass dies kein geeigneter Wohnort für ihn ist“, schmunzelt Karin Franz noch heute. ali/zg